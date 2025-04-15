Как происходит фильтрация детей в Крыму

Дети крымских татар. Фото иллюстративное: Крымско-татарский ресурсный центр

В аннексированном Крыму российские власти ввели "пункты тестирования" для детей мигрантов. Прежде всего мишенью стали маленькие украинцы и крымские татары.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Тестирование детей

На временно оккупированном полуострове администрация РФ открыла "пункты тестирования" для детей мигрантов — то есть всех, кто не является этническим русским. Под видом опроса несовершеннолетних жителей идеологически обрабатывают, навязывают российскую идентичность. В центре национального сопротивления утверждают, что таким образом в Крыму ищут "неблагонадежные" семьи для дальнейших репрессий.

"Центр национального сопротивления отмечает: это нарушение международного права и еще одно военное преступление", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о подробностях высадки десанта в Крыму. А также о мыслях Чубарова по освобождению полуострова.