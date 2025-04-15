Як відбувається фільтрування дітей в Криму

Фільтрування дітей у Криму — під ударом українці й татари
В анексованому Криму російська влада ввела "пункти тестування" для дітей мігрантів. Насамперед мішенню стали маленькі українці та кримські татари.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Тестування дітей
На тимчасово окупованому півострові адміністрація РФ запровадила "пункти тестування" для дітей "мігрантів" — тобто всіх, хто не є етнічним росіянином. Під виглядом опитування неповнолітніх мешканців ідеологічно обробляють, нав'язують російську ідентичність. У центрі національного спротиву стверджують, що таким чином в Криму шукають "неблагонадійні" сім'ї для подальших репресій.
"Центр національного спротиву наголошує: це порушення міжнародного права і ще один воєнний злочин", — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про подробиці висадки десанту в Криму. А також про думки Чубарова щодо звільнення півострова.
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