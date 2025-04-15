Як відбувається фільтрування дітей в Криму

Діти кримських татар. Фото ілюстративне: Кримсько-татарський ресурсний центр

В анексованому Криму російська влада ввела "пункти тестування" для дітей мігрантів. Насамперед мішенню стали маленькі українці та кримські татари.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Тестування дітей

На тимчасово окупованому півострові адміністрація РФ запровадила "пункти тестування" для дітей "мігрантів" — тобто всіх, хто не є етнічним росіянином. Під виглядом опитування неповнолітніх мешканців ідеологічно обробляють, нав'язують російську ідентичність. У центрі національного спротиву стверджують, що таким чином в Криму шукають "неблагонадійні" сім'ї для подальших репресій.

"Центр національного спротиву наголошує: це порушення міжнародного права і ще один воєнний злочин", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подробиці висадки десанту в Криму. А також про думки Чубарова щодо звільнення півострова.