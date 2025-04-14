Подробности высадки украинских бойцов в Крыму - ориентировались по звездам

Украинские бойцы. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Специфика штурма украинскими подразделениями "вышек Бойко" и высадки в Крыму была несколько разной. А для высадки на оккупированном полуострове бойцам пришлось ориентироваться по звездам.

Об этом рассказал командир батальона ГУР "Братство" Алексей Середюк в эфире телеканала Армия.TV.

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В море и на суше

Алексей Середюк отметил, что взятие буровых установок вышек — это были штурмовые действия на море. А высадка в Крыму — сложная диверсионная операция, которую почти невозможно повторить.

"Здесь нужно было просто сделать такой фокус, который, кроме "центра Тимура", никто не повторил. И я знаю, что не повторит. Это очень сложно. Я как никто знаю, что очень многое должно совпасть. Очень много совпадений, умений, понимания бойцов и других обстоятельств, что это повторить невозможно", — говорит Алексей Середюк.

По его словам, повезло со многими факторами: талантами командиров и военными, которые были готовы на что угодно, чтобы выполнить эту задачу.

По звездам в Крым

По словам Алексея Сердюка, для передвижения на гидроциклах нужен был штиль на море, потому что на волнах передвигаться этим транспортным средством очень трудно и медленно. И во время операции погода была благоприятной. Когда бойцы потеряли GPS, было чистое небо, и они по звездам сориентировались.

"Мы их не учили этому, но один человек из командиров знал это, поэтому смогли по звездам доплыть туда, как бы невероятно это ни звучало. И потом, когда они выходили оттуда, их перекрывали "рапторами", поднялся сильный туман на утро. Но когда они километров 100 прошли по морю, смогли каким-то образом доплыть до точек, откуда уже могли вернуться, хотя там минные поля И через час после того, как ребята прибыли, появляются черные тучи и начинается такой шторм, что просто невероятно", — рассказал Алексей Середюк.

Командир подчеркнул, когда люди очень хотят выполнить задание, то делают невероятные вещи.

Напомним, недавно мы писали о задержании гражданина Молдовы в Крыму. А также об угрозе для Одесской области с моря.