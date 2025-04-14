РФ усилила атаки на Юг Украины

Российские военные. Фото иллюстратвине: Армия.Информ

Враг усилил атаки на Юге Украины — только за минувшие сутки было нанесено 14 авиаударов. К тому же РФ увеличила количество штурмовых действий на нескольких направлениях.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Ситуация на Юге

По данным Сил обороны Юга, россияне наносят удары и по позициям украинских защитников, и по мирным населенным пунктам вблизи линии огня. На Гуляйпольском, Ореховском и Херсонском направлениях работают вражеские дроны, артиллерия и малые штурмовые группы. Однако ни одна из попыток прорыва не имела успеха.

"Враг постоянно пытается взять под свой контроль островную зону. Почти вся она находится сейчас под контролем Сил обороны Украины. Он проводит разведывательно-поисковые и форсировочные действия",— говорит Владислав Волошин.

Наибольшее внимание враг сосредоточил на островах вблизи Херсона. Россияне пытаются высаживаться там малыми группами, чтобы закрепиться и получить плацдарм для давления на русло Днепра и правобережье.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесситы пережили ночную атаку. А также о том, что город скорбит вместе с Сумами.