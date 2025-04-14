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Ворог все частіше намагається прорватися на Півдні України

14 квітня 2025 13:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
РФ посилила атаки на Південь України
Російські військові. Фото ілюстратвине: Армія.Інформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Ворог посилив атаки на Півдні України — лише за минулу добу було 14 авіаударів. До того ж РФ збільшила кількість штурмових дій на декількох напрямках.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація на Півдні

За даними Сил оборони Півдня, росіяни завдають ударів  і по позиціях українських захисників, і по мирних населених пунктах поблизу лінії вогню. На Гуляйпільському, Оріхівському та Херсонському напрямках працюють ворожі дрони, артилерія та малі штурмові групи. Проте жодна зі спроб прориву не мала успіху.  

"Ворог постійно намагається взяти під свій контроль острівну зону. ПРоте вся вона перебуває наразі під контролем Сил оборони України. Він проводить розвідувально-пошукові та форсувальні дії", — каже Владислав Волошин.

Найбільшу увагу ворог зосередив на островах поблизу Херсона. Росіяни намагаються висаджуватись там малими групами, щоб закріпитися й отримати плацдарм для тиску на русло Дніпра та правобережжя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одесити пережили нічну атаку. А також про те, що місто сумує разом із Сумами.

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