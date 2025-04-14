Фото наслідків нічної атаки на Одесу

Знищені будинки — з'явилися фото наслідків обстрілу Одеси
Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками, а кількість постраждалих вже зросла до 8 людей. В результаті атаки була значно пошкоджена цивільна інфраструктура міста та підприємства.
Про це повдіомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Наслідки атаки
В результаті нічної атаки на Одесу були зруйновані декілька домоволодінь. Крім того, пошкоджено медичну установу, житловий будинок, складське приміщення, станцію технічного обслуговування та 37 транспортних засобів містян.
Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі лише встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожих атак.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ворожий удар по Одесі. А також про кількість постраждалих від атаки.
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