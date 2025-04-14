Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Знищені будинки — з'явилися фото наслідків обстрілу Одеси arrow

Знищені будинки — з'явилися фото наслідків обстрілу Одеси

14 квітня 2025 11:14
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Фото наслідків нічної атаки на Одесу
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками, а кількість постраждалих вже зросла до 8 людей. В результаті атаки була значно пошкоджена цивільна інфраструктура міста та підприємства.

Про це повдіомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама
Читайте також:
Знищені будинки — з'явилися фото наслідків обстрілу Одеси - фото 1
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

В результаті нічної атаки на Одесу були зруйновані декілька домоволодінь. Крім того, пошкоджено медичну установу, житловий будинок, складське приміщення, станцію технічного обслуговування та 37  транспортних засобів містян.

Знищені будинки — з'явилися фото наслідків обстрілу Одеси - фото 2
Руйнування в Одесі. Фото: Новини.LIVE
З'явилися фото наслідків нічного обстрілу Одеси - фото 3
Руйнування від обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Знищені будинки — з'явилися фото наслідків обстрілу Одеси - фото 4
Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі лише встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожих атак. 

Знищені будинки — з'явилися фото наслідків обстрілу Одеси - фото 5
Магазин меблів. Фото: Новини.LIVE
З'явилися фото наслідків нічного обстрілу Одеси - фото 6
Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE
Знищені будинки — з'явилися фото наслідків обстрілу Одеси - фото 7
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ворожий удар по Одесі. А також про кількість постраждалих від атаки.

Одеса обстріли фото Новини Одеси війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама