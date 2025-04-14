Фото наслідків нічної атаки на Одесу

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками, а кількість постраждалих вже зросла до 8 людей. В результаті атаки була значно пошкоджена цивільна інфраструктура міста та підприємства.

Про це повдіомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

В результаті нічної атаки на Одесу були зруйновані декілька домоволодінь. Крім того, пошкоджено медичну установу, житловий будинок, складське приміщення, станцію технічного обслуговування та 37 транспортних засобів містян.

Руйнування в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Руйнування від обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі лише встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожих атак.

Магазин меблів. Фото: Новини.LIVE

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ворожий удар по Одесі. А також про кількість постраждалих від атаки.