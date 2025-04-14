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Количество пострадавших из-за обстрела Одессы возросло

14 апреля 2025 10:24
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Количество пострадавших от обстрела Одессы возросло
Разрушения после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Количество пострадавших от ночной атаки на Одессу возросло до восьми человек. По состоянию на утро в медучреждениях города еще остаются четверо раненых, остальные продолжают лечение амбулаторно.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Поврежденное предприятие. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления). В результате атаки были повреждены жилые дома, помещения частных предприятий, медучреждения, магазины, СТО и по меньшей мере 37 транспортных средств (легковые и грузовые автомобили). Правоохранители сейчас фиксируют все последствия обстрела.

Количество пострадавших из-за обстрела Одессы возросло - фото 2
Поврежденная крыша. Фото: Новини.LIVE
Количество пострадавших из-за обстрела Одессы возросло - фото 3
Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
Количество пострадавших из-за обстрела Одессы возросло - фото 4
Внутри помещения. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о взрывах в Одессе. А также о том, что было известно об обстреле утром.

 

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