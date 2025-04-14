Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла

Руйнування після атаки. Фото: Новини.LIVE

Кількість постраждалих від нічної атаки на Одесу зросла до восьми осіб. Станом на ранок у медзакладах міста ще залишаються четверо поранених, інші продовжують лікування амбулаторно.

Про це повідомляє Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Пошкоджене підприємство. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини). В результаті атаки було пошкоджено житлові будинки, приміщення приватних підприємств, медзаклади, магазини, СТО та щонайменше 37 транспортних засобів (легкові та вантажні автомобілі). Правоохоронці наразі фіксують усі наслідки обстрілу.

Пошкоджений дах. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Всередині приміщення. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи в Одесі. А також про те, що було відомо про обстріл зранку.