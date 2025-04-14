Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла

Кількість постраждалих через обстріл Одеси зросла
Кількість постраждалих від нічної атаки на Одесу зросла до восьми осіб. Станом на ранок у медзакладах міста ще залишаються четверо поранених, інші продовжують лікування амбулаторно.
Про це повідомляє Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини). В результаті атаки було пошкоджено житлові будинки, приміщення приватних підприємств, медзаклади, магазини, СТО та щонайменше 37 транспортних засобів (легкові та вантажні автомобілі). Правоохоронці наразі фіксують усі наслідки обстрілу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи в Одесі. А також про те, що було відомо про обстріл зранку.
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