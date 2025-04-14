Наслідки нічної атаки на Одещину

Гасіння пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Цієї ночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є постраждалі, в обласному центрі була пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер і Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Наслідки атаки

Внаслідок влучань ворожих дронів зайнялися пожежі за декількома адресами в Одесі, які співробітники ДСНС оперативно ліквідували. В результаті атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, складське приміщення, СТО, автомобілі. В одному з медичних закладів були частково зруйновані перекриття та скління, понівечена операційна. За попередньою інформацією постраждали семеро людей, їм надають медичну допомогу.

"Від ДСНС залучалось 14 одиниць техніки та 67 вогнеборців, від Асоціації добровільних пожежних України 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу", — йдеться у повідомленні ДСНС Одещини.

Пожежа в Одесі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

ДСНС працюють. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Спалене авто. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Запоріжжя. А також про кількість жертв від обстрілу Сум.