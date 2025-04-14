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Ворожий удар по Одесі вночі — що відомо на цей час

14 квітня 2025 09:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки нічної атаки на Одещину
Гасіння пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Цієї ночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є постраждалі, в обласному центрі була пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер і Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Наслідки атаки

Внаслідок влучань ворожих дронів зайнялися пожежі за декількома адресами в Одесі, які співробітники ДСНС оперативно ліквідували. В результаті атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, складське приміщення, СТО, автомобілі. В одному з медичних закладів були частково зруйновані перекриття та скління, понівечена операційна. За попередньою інформацією постраждали семеро людей, їм надають медичну допомогу.

"Від ДСНС залучалось 14 одиниць техніки та 67 вогнеборців, від Асоціації добровільних пожежних України 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу", — йдеться у повідомленні ДСНС Одещини.

На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
Пожежа в Одесі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
ДСНС працюють. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
На зображенні може бути: автомобіль та текст
Спалене авто. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Запоріжжя. А також про кількість жертв від обстрілу Сум.

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