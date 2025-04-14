Последствия ночной атаки на Одесскую область

Тушение пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Этой ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки есть пострадавшие, в областном центре была повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер и Главное управление ГСЧС в Одесскойобласти.

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Последствия атаки

Вследствие попаданий вражеских дронов возникли пожары по нескольким адресам в Одессе, которые сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали. В результате атаки были повреждены гражданская инфраструктура, складское помещение, СТО, автомобили. В одном из медицинских учреждений были частично разрушены перекрытия, разбиты стекла, пострадала операционная. По предварительной информации ранения получили 7 человек, им оказывают медицинскую помощь.

"От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 67 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины 1 единица техники и 3 человека личного состава",— говорится в сообщении ГСЧС Одесской области.

Пожар в Одессе, фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

ГСЧС работают. фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Сожженное авто. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали об атаке на Запорожье. А также о количестве жертв от обстрела Сум.