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Вражеский удар по Одессе ночью — что известно на данный момент

14 апреля 2025 09:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия ночной атаки на Одесскую область
Тушение пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Этой ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки есть пострадавшие, в областном центре была повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер и Главное управление ГСЧС в Одесскойобласти.

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Последствия атаки

Вследствие попаданий вражеских дронов возникли пожары по нескольким адресам в Одессе, которые сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали. В результате атаки были повреждены гражданская инфраструктура, складское помещение, СТО, автомобили. В одном из медицинских учреждений были частично разрушены перекрытия, разбиты стекла, пострадала операционная. По предварительной информации ранения получили 7 человек, им оказывают медицинскую помощь.

"От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 67 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины 1 единица техники и 3 человека личного состава",— говорится в сообщении ГСЧС Одесской области.

На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
Пожар в Одессе, фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
ГСЧС работают. фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
На зображенні може бути: автомобіль та текст
Сожженное авто. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали об атаке на Запорожье. А также о количестве жертв от обстрела Сум.

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