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Уничтоженные дома — появились фото последствий обстрела Одессы

14 апреля 2025 11:14
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Фото последствий ночной атаки на Одессу
Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, а количество пострадавших уже возросло до 8 человек. В результате атаки была значительно повреждена гражданская инфраструктура города и предприятия.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Последствия атаки Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки

В результате ночной атаки на Одессу были разрушены несколько домовладений. Кроме того, повреждены медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания и 37 транспортных средств горожан.

Уничтоженные дома — появились фото последствий обстрела Одессы - фото 2
Разрушения в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Разрушения от обстрела. Фото: Новини.LIVE
Уничтоженные дома — появились фото последствий обстрела Одессы - фото 4
Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

Полный перечень разрушений и повреждений пока только устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеских атак.

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Магазин мебели. Фото: Новини.LIVE
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Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE
Уничтоженные дома — появились фото последствий обстрела Одессы - фото 7
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о вражеском ударе по Одессе. А также о количестве пострадавших от атаки.

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