Фото последствий ночной атаки на Одессу

Уничтоженные дома — появились фото последствий обстрела Одессы
Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, а количество пострадавших уже возросло до 8 человек. В результате атаки была значительно повреждена гражданская инфраструктура города и предприятия.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Последствия атаки
В результате ночной атаки на Одессу были разрушены несколько домовладений. Кроме того, повреждены медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания и 37 транспортных средств горожан.
Полный перечень разрушений и повреждений пока только устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеских атак.
Напомним, недавно мы писали о вражеском ударе по Одессе. А также о количестве пострадавших от атаки.
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