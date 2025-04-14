Фото последствий ночной атаки на Одессу

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, а количество пострадавших уже возросло до 8 человек. В результате атаки была значительно повреждена гражданская инфраструктура города и предприятия.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Последствия атаки Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки

В результате ночной атаки на Одессу были разрушены несколько домовладений. Кроме того, повреждены медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания и 37 транспортных средств горожан.

Разрушения в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Разрушения от обстрела. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

Полный перечень разрушений и повреждений пока только устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеских атак.

Магазин мебели. Фото: Новини.LIVE

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о вражеском ударе по Одессе. А также о количестве пострадавших от атаки.