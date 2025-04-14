Одесити вшанували пам'ять загиблих у Сумах

Траурний прапор. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

В Одесі по всьому місту приспустили державні прапори на пам'ять загиблих в Сумах внаслідок ворожої атаки. Ракетний удар РФ уніс життя 34 осіб.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Вчора, 13 квітня, ворог завдав ракетний удар по Сумах. В результаті обстрілу загинули 34 людини, з них двоє — діти. Ще 117 осіб постраждали, 15 з яких — молодшого віку.

"Одесити висловлюють щирі співчуття родинам загиблих", — йдеться у повідомленні міськради.

Повдіомлення міськради. Фото: скриншот

Удар по Сумах

У Головному управлінні розвідки повідомили, що удар по Сумах росіяни завдали двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23. За даними ГУР, це зробили російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей.

Наслідки атаки. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Сумщини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки ракетного удару по Одесі. А також про реакцію Трампа на удар по Сумах.