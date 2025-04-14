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Одесса скорбит вместе с Сумами — в городе приспустили флаги

14 апреля 2025 10:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы почтили память погибших в Сумах
Траурный флаг. Фото иллюстративное: Армия.Информ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе по всему городу приспустили государственные флаги в память о погибших в Сумах в результате вражеской атаки. Ракетный удар РФ унес жизни 34 человек.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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В Одессе приспустили флаги

Вчера, 13 апреля враг нанес ракетный удар по Сумам. В результате обстрела погибли 34 человека, из них двое — дети. Еще 117 человек пострадали, 15 из которых — младшего возраста.

"Одесситы выражают искренние соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении горсовета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Удар по Сумам

В Главном управлении разведки сообщили, что удар по Сумам россияне нанесли двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. По данным ГУР, это сделали российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей.

Российская атака на Сумы 13 апреля — представители ряда стран осудили удар РФ / NV
Последствия атаки. Фото: Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины/Handout via REUTERS
Обстрел Сум 13.04.2025 - кадры с места ракетного удара, фото и видео - новости Сум - 24 Канал
Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Сумщины

Напомним, недавно мы писали о последствиях ракетного удара по Одессе. А также о реакции Трампа на удар по Сумах.

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