Одесситы почтили память погибших в Сумах

Траурный флаг. Фото иллюстративное: Армия.Информ

В Одессе по всему городу приспустили государственные флаги в память о погибших в Сумах в результате вражеской атаки. Ракетный удар РФ унес жизни 34 человек.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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В Одессе приспустили флаги

Вчера, 13 апреля враг нанес ракетный удар по Сумам. В результате обстрела погибли 34 человека, из них двое — дети. Еще 117 человек пострадали, 15 из которых — младшего возраста.

"Одесситы выражают искренние соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении горсовета.

Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Удар по Сумам

В Главном управлении разведки сообщили, что удар по Сумам россияне нанесли двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. По данным ГУР, это сделали российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей.

Последствия атаки. Фото: Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины/Handout via REUTERS

Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Сумщины

Напомним, недавно мы писали о последствиях ракетного удара по Одессе. А также о реакции Трампа на удар по Сумах.