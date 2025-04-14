Одесситы почтили память погибших в Сумах

Одесса скорбит вместе с Сумами — в городе приспустили флаги
В Одессе по всему городу приспустили государственные флаги в память о погибших в Сумах в результате вражеской атаки. Ракетный удар РФ унес жизни 34 человек.
Об этом сообщается на официальном канале города.
В Одессе приспустили флаги
Вчера, 13 апреля враг нанес ракетный удар по Сумам. В результате обстрела погибли 34 человека, из них двое — дети. Еще 117 человек пострадали, 15 из которых — младшего возраста.
"Одесситы выражают искренние соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении горсовета.
Удар по Сумам
В Главном управлении разведки сообщили, что удар по Сумам россияне нанесли двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. По данным ГУР, это сделали российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей.
Напомним, недавно мы писали о последствиях ракетного удара по Одессе. А также о реакции Трампа на удар по Сумах.
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