Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Було дуже страшно — одесити про нічну атаку (фото) arrow

Було дуже страшно — одесити про нічну атаку (фото)

14 квітня 2025 13:04
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки обстрілу Одеси (фото)
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В результаті дронової атаки на Одесу постраждало чимало домівок містян. Хтось залишився без вікон та дверей, а хтось і без автівки, але люди принаймні раді тому, що вони живі, адже цієї ночі було дуже страшно.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Звикнути неможливо

Внаслідок дронової атаки на Одесу сильно постраждала цивільна інфраструктура. Наразі мешканці пошкоджених будинків лише підраховують збитки, які принесла їм збройна агресія РФ.

Було дуже страшно — одесити про нічну атаку (фото) - фото 1
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE
Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 1
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Було дуже страшно — одесити про нічну атаку (фото) - фото 3
Спалене авто. Фото: Новини.LIVE

Люди зізнаються, що до сигналів тривоги та обстрілів звикнути не можуть досі, незважаючи на те, що вже четвертий рік триває війна. Як тільки надходить повідомлення про небезпеку люди беруть дітей і йдуть у найближче укриття так було й минулої ночі. Про яку згадують із жахом.

"Вчора було дуже страшно. Ми і людей рятували, допомагали їм. Машина на вулиці згоріла, дуже багато будинків постраждали. Ми постійно ховаємся у захисні споруди, оскільки сильно переживаємо за дітей та онуків. Але що ми можемо зробити якщо вони нас вбивають?", — каже одеситка.

Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 2
Одеситка, потрапила під обстріл. Фото: Новини.LIVE
Було дуже страшно — одесити про нічну атаку (фото) - фото 5
Пошкодження даху. Фото: Новини.LIVE
Було дуже страшно — одесити про нічну атаку (фото) - фото 6
Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE

Війна наздогнала в Одесі

Будинок, в якому живе переселенка з Донецька, Яна, практично знищено. Зараз жити тут неможливо — вікон немає, дверей теж, стеля впала, меблі теж стали непридатними. Жінка каже, що переїхала до Одеси, рятуючи своє життя, але ворог і тут її знайшов. У момент атаки була на кухні, після першого прильоту побігла за документами, до укриття вже не встигла.

"Звук був дуже страшний, такого вже давно не чула. Перелякалась, побігла по документи. Коли прилетіло я стояла у дверному пройомі на намагалася всунути документи у сумку. А після вибуху ми з сусідом побігли тушити пожежу...", — каже Яна.

Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 5
Яна, переселенка. Фото: Новини.LIVE
Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 6
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 7
Квартира Яни. Фото: Новини.LIVE

Зараз жінка навіть не уявляє, як буде відновлювати власне житло. Грошей на ремонт просто нема. Одна надія, на допомогу з боку міста та держави.

Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 8
Стеля Яни. Фото: Новини.LIVE
Було дуже страшно — одесити про нічну атаку (фото) - фото 11
Малюнок на стіні. Фото: Новини.LIVE

На місці працює оперативний штаб, де людям допомагають з оформленням документів для отримання допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ворожий удар по Одесі. А також про кількість постраждалих від атаки.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні руйнування
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама