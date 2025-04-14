Наслідки обстрілу Одеси (фото)

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

В результаті дронової атаки на Одесу постраждало чимало домівок містян. Хтось залишився без вікон та дверей, а хтось і без автівки, але люди принаймні раді тому, що вони живі, адже цієї ночі було дуже страшно.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама

Читайте також:

Звикнути неможливо

Внаслідок дронової атаки на Одесу сильно постраждала цивільна інфраструктура. Наразі мешканці пошкоджених будинків лише підраховують збитки, які принесла їм збройна агресія РФ.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Спалене авто. Фото: Новини.LIVE

Люди зізнаються, що до сигналів тривоги та обстрілів звикнути не можуть досі, незважаючи на те, що вже четвертий рік триває війна. Як тільки надходить повідомлення про небезпеку люди беруть дітей і йдуть у найближче укриття так було й минулої ночі. Про яку згадують із жахом.

"Вчора було дуже страшно. Ми і людей рятували, допомагали їм. Машина на вулиці згоріла, дуже багато будинків постраждали. Ми постійно ховаємся у захисні споруди, оскільки сильно переживаємо за дітей та онуків. Але що ми можемо зробити якщо вони нас вбивають?", — каже одеситка.

Одеситка, потрапила під обстріл. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження даху. Фото: Новини.LIVE

Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE

Війна наздогнала в Одесі

Будинок, в якому живе переселенка з Донецька, Яна, практично знищено. Зараз жити тут неможливо — вікон немає, дверей теж, стеля впала, меблі теж стали непридатними. Жінка каже, що переїхала до Одеси, рятуючи своє життя, але ворог і тут її знайшов. У момент атаки була на кухні, після першого прильоту побігла за документами, до укриття вже не встигла.

"Звук був дуже страшний, такого вже давно не чула. Перелякалась, побігла по документи. Коли прилетіло я стояла у дверному пройомі на намагалася всунути документи у сумку. А після вибуху ми з сусідом побігли тушити пожежу...", — каже Яна.

Яна, переселенка. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Квартира Яни. Фото: Новини.LIVE

Зараз жінка навіть не уявляє, як буде відновлювати власне житло. Грошей на ремонт просто нема. Одна надія, на допомогу з боку міста та держави.

Стеля Яни. Фото: Новини.LIVE

Малюнок на стіні. Фото: Новини.LIVE

На місці працює оперативний штаб, де людям допомагають з оформленням документів для отримання допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ворожий удар по Одесі. А також про кількість постраждалих від атаки.