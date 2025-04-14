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Было очень страшно — одесситы о ночной атаке (фото)

14 апреля 2025 13:04
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия обстрела Одессы (фото)
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате дроновой атаки на Одессу пострадало немало домов горожан. Кто-то остался без окон и дверей, а кто-то и без машины, но люди по крайней мере рады тому, что они живы, ведь этой ночью было очень страшно.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Привыкнуть невозможно

В результате дроновой атаки на Одессу сильно пострадала гражданская инфраструктура. Сейчас жители поврежденных домов только подсчитывают убытки, которые принесла им вооруженная агрессия РФ.

Было очень страшно — одесситы о ночной атаке (фото) - фото 1
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE
Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 1
Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
Было очень страшно — одесситы о ночной атаке (фото) - фото 3
Сожженное авто. Фото: Новини.LIVE

Люди признаются, что к сигналам тревоги и обстрелам привыкнуть не могут до сих пор, несмотря на то, что уже четвертый год идет война. Как только поступает сообщение об опасности, люди берут детей и идут в ближайшее укрытие. Так было и прошлой ночью, о которой вспоминают с ужасом.

"Вчера было очень страшно. Мы и людей спасали, помогали им. Машина на улице сгорела, очень много домов пострадали. Мы постоянно прячемся в защитные сооружения, поскольку сильно переживаем за детей и внуков. Но что мы можем сделать если они нас убивают?" — говорит одесситка.

Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 2
Одесситка, попавшая под обстрел. Фото: Новини.LIVE
Было очень страшно — одесситы о ночной атаке (фото) - фото 5
Повреждение крыши. Фото: Новини.LIVE
Было очень страшно — одесситы о ночной атаке (фото) - фото 6
Разрушение здания. Фото: Новини.LIVE

Война настигла в Одессе

Дом, в котором живет переселенка из Донецка Яна, практически уничтожен. Сейчас жить здесь невозможно — окон нет, дверей тоже, потолок упал, мебель тоже пришла в негодность. Женщина говорит, что переехала в Одессу, спасая свою жизнь, но враг и здесь ее нашел. В момент атаки была на кухне, после первого прилета побежала за документами, в укрытие уже не успела.

"Звук был очень страшный, такого уже давно не слышала. Испугалась, побежала за документами. Когда прилетело, я стояла в дверном проеме и пыталась всунуть документы в сумку. А после взрыва мы с соседом побежали тушить пожар..." — говорит Яна.

Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 5
Яна, переселенка. Фото: Новини.LIVE
Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 6
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE
Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 7
Квартира Яны.Фото: Новини.LIVE

Сейчас женщина даже не представляет, как будет восстанавливать собственное жилье. Денег на ремонт просто нет. Одна надежда, на помощь со стороны города и государства.

Звикнути неможливо — одесити про обстріл міста (фото) - фото 8
Потолок Яны. Фото: Новини.LIVE
Было очень страшно — одесситы о ночной атаке (фото) - фото 11
Рисунок на стене. Фото: Новини.LIVE

На месте работает оперативный штаб, где людям помогают с оформлением документов для получения помощи.

Напомним, недавно мы писали о вражеском ударе по Одессе. А также о количестве пострадавших от атаки.

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