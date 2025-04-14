Подробиці висадки українських бійців у Криму - орієнтувалися по зірках

Українські бійці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Специфіка штурму українськими підрозділами "вишок Бойка" та висадки в Криму була дещо різною. А для висадки на окупованому півострові бійцям довелося орієнтуватися по зірках.

Про це розповів командир батальйону ГУР "Братство" Олексій Середюк в ефірі телеканалу Армія.TV.

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Олексій Середюк наголосив на тому, що взяття бурових установок вишок — це були штурмові дії на морі. А висадка в Криму — складна диверсійна операція, яку майже неможливо повторити.

"Тут потрібно було просто зробити такий фокус, який, окрім "центру Тимура", ніхто не повторив. І я знаю, що не повторить. Це дуже складно. Я як ніхто знаю, що дуже багато має збігтися. Дуже багато збігів, умінь, розуміння бійців та інших обставин, що це повторити неможливо", — каже Олексій Середюк.

За його словами, пощастило з багатьма чинниками: талантами командирів та військовими які були готові на будь-що, щоб виконати це завдання.

По зірках до Криму

За словами Олексія Сердюка, для пересування на гідроциклах потрібен був штиль на морі, тому що на хвилях пересуватися цим транспортним засобом дуже важко та повільно. І під час операції погода була сприятливою. Коли бійці втратили GPS, було чисте небо, і вони по зірках зорієнтувалися.

"Ми їх не вчили цьому, але одна людина з командирів знала це, тому змогли по зірках доплисти туди, як би неймовірно це не звучало. І потім, коли вони виходили звідти, їх перекривали "рапторами", піднявся сильний туман на ранок. Але коли вони кілометрів 100 пройшли по морю, змогли якимось чином доплисти до точок, звідки вже могли повернутися, хоча там мінні поля... І за годину після того, як хлопці прибули, з'являються чорні хмари та починається такий шторм, що просто неймовірно", — розповів Олексій Середюк.

Командир наголосив, коли люди дуже хочуть виконати завдання, то роблять неймовірні речі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання громадянина Молдови у Криму. А також про загрозу для Одещини з моря.