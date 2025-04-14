В Крыму подозревают гражданина Молдовы в подготовке теракта

Российские спецслужбы. Фото иллюстративное: Укринформ

В Керчи в Крыму ФСБ задержали гражданина Молдовы Евгения Курдоглу. Российские спецслужбы подозревают его в сборе разведданных о российской армии и подготовке теракта.

Об этом сообщают журналисты издания Point.md, ссылаясь на российские источники.

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В ФСБ заявили, что гражданин Молдовы Евгений Курдоглу сотрудничал с украинскими спецслужбами. Его подозревают в сборе разведданных об армии РФ и обвиняют его в подготовке теракта на водонасосной станции в Керчи.

"Курдоглу с апреля 2024 года передавал Киеву данные о дислокации военной техники, ПВО, последствиях ударов ВСУ, а также сведения об инфраструктуре Крыма",— говорится в сообщении вражеских спецслужб.

Во время задержания Курдоглу якобы указал на тайник со взрывчаткой: 400 граммов Semtex10 с детонатором и таймером. Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием, уверяют вражеские спецслужбы.

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