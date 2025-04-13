Правила въезда в Молдову: без этого документа не пустят

Пограник отдает паспорт мужчине. Фото иллюстративное: ГПСУ

Водителям следует внимательно и заранее готовиться к поездке в Молдову. Страна ввела новые правила, которые могут стать причиной отказа во въезде. Более того, водителей могут завернуть на самой границе и не пустить в страну. Поэтому стоит заранее проверить документы, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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В Молдову пустят только с сертификатом техосмотра

С конца 2024 года в Молдове вступили в силу новые требования для въезда автотранспорта. Главное изменение — обязательное наличие сертификата технического осмотра. Без него пересечь границу не удастся, независимо от типа транспортного средства — легковушки, грузовика или автобуса.

Что такое справка о техобслуживании

Это документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

нормальный уровень выбросов выхлопных газов;

отсутствие серьезных механических повреждений;

соответствие стандартам безопасности.

Выдается на сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.

Перечень обязательных документов

Хотя между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:

загранпаспорт;

водительское удостоверение соответствующей категории;

техпаспорт транспортного средства;

сертификат технического осмотра;

страховой полис "Зеленая карта";

оплаченный дорожный сбор (vinieta).

Отсутствие любого из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.

Что запрещено ввозить в Молдову

Таможенные правила также остаются строгими. Запрещено перевозить:

наркотические вещества и токсичные материалы;

оружие и боеприпасы;

лекарства, требующие рецепта, без документов;

антиквариат и культурные ценности без разрешения;

продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты), семена и саженцы.

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