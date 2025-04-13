Правила въезда в Молдову: без этого документа не пустят

Разворачивают на границе — в Молдову пустят не всех
Водителям следует внимательно и заранее готовиться к поездке в Молдову. Страна ввела новые правила, которые могут стать причиной отказа во въезде. Более того, водителей могут завернуть на самой границе и не пустить в страну. Поэтому стоит заранее проверить документы, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.
Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.
В Молдову пустят только с сертификатом техосмотра
С конца 2024 года в Молдове вступили в силу новые требования для въезда автотранспорта. Главное изменение — обязательное наличие сертификата технического осмотра. Без него пересечь границу не удастся, независимо от типа транспортного средства — легковушки, грузовика или автобуса.
Что такое справка о техобслуживании
Это документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:
- нормальный уровень выбросов выхлопных газов;
- отсутствие серьезных механических повреждений;
- соответствие стандартам безопасности.
Выдается на сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.
Перечень обязательных документов
Хотя между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:
- загранпаспорт;
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- техпаспорт транспортного средства;
- сертификат технического осмотра;
- страховой полис "Зеленая карта";
- оплаченный дорожный сбор (vinieta).
Отсутствие любого из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.
Что запрещено ввозить в Молдову
Таможенные правила также остаются строгими. Запрещено перевозить:
- наркотические вещества и токсичные материалы;
- оружие и боеприпасы;
- лекарства, требующие рецепта, без документов;
- антиквариат и культурные ценности без разрешения;
- продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты), семена и саженцы.
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