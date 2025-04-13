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Розвертають на кордоні — до Молдови пустять не всіх

13 квітня 2025 18:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Правила в’їзду в Молдову: без цього документу не пустять
Прикордонниця віддає паспорт чоловікові. Фото ілюстративне: ДПСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Водіям слід уважно та заздалегідь готуватися до поїздки до Молдови. Країна запровадила нові правила, які можуть стати причиною відмови у в’їзді. Ба більше, керманичів можуть завернути на самому кордоні та не пустити до країни. Тому варто заздалегідь перевірити документи, щоб уникнути неприємних сюрпризів на кордоні.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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До Молдови пустять тільки із сертифікатом техогляду

З кінця 2024 року в Молдові набули чинності нові вимоги для в’їзду автотранспорту. Головна зміна — обов’язкова наявність сертифіката технічного огляду. Без нього перетнути кордон не вдасться, незалежно від типу транспортного засобу — легковика, вантажівки чи автобуса.

Що таке довідка про техобслуговування

Це документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

  • нормальний рівень викидів вихлопних газів
  • відсутність серйозних механічних пошкоджень
  • відповідність стандартам безпеки.

Видається на сертифікованих СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цього документа, йому відмовлять у в’їзді та повернуть до України.

Перелік обов’язкових документів

Хоча між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду автомобілем необхідно мати:

  • закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення відповідної категорії;
  • техпаспорт транспортного засобу;
  • сертифікат технічного огляду;
  • страховий поліс "Зелена карта";
  • сплачений дорожній збір (vinieta).

Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.

Що заборонено ввозити до Молдови

Митні правила також залишаються суворими. Заборонено перевозити:

  • наркотичні речовини та токсичні матеріали;
  • зброю та боєприпаси;
  • ліки, що потребують рецепта, без документів;
  • антикваріат та культурні цінності без дозволу;
  • продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти), насіння та саджанці.

Нагадаємо, після зимівлі до Одещини повернулась зграя рожевих фламінго. Також ми писали, що пожежники на Одещині врятували собаку,  який впав у триметрову каналізаційну яму.

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