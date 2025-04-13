Правила в’їзду в Молдову: без цього документу не пустять

Розвертають на кордоні — до Молдови пустять не всіх
Водіям слід уважно та заздалегідь готуватися до поїздки до Молдови. Країна запровадила нові правила, які можуть стати причиною відмови у в’їзді. Ба більше, керманичів можуть завернути на самому кордоні та не пустити до країни. Тому варто заздалегідь перевірити документи, щоб уникнути неприємних сюрпризів на кордоні.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.
До Молдови пустять тільки із сертифікатом техогляду
З кінця 2024 року в Молдові набули чинності нові вимоги для в’їзду автотранспорту. Головна зміна — обов’язкова наявність сертифіката технічного огляду. Без нього перетнути кордон не вдасться, незалежно від типу транспортного засобу — легковика, вантажівки чи автобуса.
Що таке довідка про техобслуговування
Це документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:
- нормальний рівень викидів вихлопних газів
- відсутність серйозних механічних пошкоджень
- відповідність стандартам безпеки.
Видається на сертифікованих СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цього документа, йому відмовлять у в’їзді та повернуть до України.
Перелік обов’язкових документів
Хоча між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду автомобілем необхідно мати:
- закордонний паспорт;
- водійське посвідчення відповідної категорії;
- техпаспорт транспортного засобу;
- сертифікат технічного огляду;
- страховий поліс "Зелена карта";
- сплачений дорожній збір (vinieta).
Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.
Що заборонено ввозити до Молдови
Митні правила також залишаються суворими. Заборонено перевозити:
- наркотичні речовини та токсичні матеріали;
- зброю та боєприпаси;
- ліки, що потребують рецепта, без документів;
- антикваріат та культурні цінності без дозволу;
- продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти), насіння та саджанці.
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