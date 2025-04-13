Повернення рожевих фламінго у Тузлівські лимани 2025

Рожеві фламінго. Фото ілюстративне: Freepik

Після зимівлі до Одещини повернулась зграя рожевих фламінго. Понад сто птахів знову з’явились у Нацпарку "Тузлівські лимани". Їхній приліт став особливою подією для екологів і місцевих мешканців.

Про це у неділю, 13 квітня, розповів науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

Реклама

Читайте також:

Допис еколога. Фото: скриншот

Фламінго повернулись на Одещину

За його словами, учора до кордону "Тузлівська Амазонія" прилетіла зграя рожевих фламінго, еколог називає їх "родзинками" Тузлівських лиманів, які провели зиму в тепліших регіонах Європи. Цього року повернулося приблизно 150 птахів. Іван Русєв каже, що їхні голоси, добре знайомі працівникам парку і стали справжньою прикметою весни. Рожеві фламінго ненадовго затримались біля кордону парку, і полетіли шукати безпечні місця на просторах лиманів.

"Привіталась зграя з працівниками нацпарку і полетіла шукати на великих просторах лиманів затишні місця для гніздування. Сподіваємось, що їм це вдасться зробити, а ми будемо їх оберігати", — написав еколог.

Рожеві фламінго в небі. Фото: Іван Русєв

Працівники парку сподіваються, що птахи зможуть знайти спокійне середовище для розмноження. Екологи планують охороняти ці території, щоб зберегти унікальну колонію фламінго. Повернення рожевих пеліканів — важливий екологічний сигнал про те, що Тузлівські лимани залишаються надійним прихистком для рідкісних видів птахів.

Що відомо про цей вид птаха

Рожеві фламінго потребують особливих екологічних умов. Зазвичай, вони гніздяться на великих мулистих площах поблизу неглибоких солоних водойм, які мають острівці. Вони живляться дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, одноклітинними водоростями, насінням деяких рослин.

Птахи над Тузлівськими лиманами на Одещині. Фото: Іван Русєв

Цікаві факти про фламінго

Стояння на одній нозі не вимагає від них абсолютно ніяких зусиль. Підтискаючи другу ногу до живота, ці птахи зменшують втрати тепла від вітру.

Предки сучасних фламінго мешкали на Землі ще близько 30 мільйонів років тому.

Вилупилися з яєць пташенята рожевих фламінго мають пір’я сірого кольору. Рожевий відтінок вони набувають пізніше, протягом перших двох років життя.

Здебільшого фламінго можна побачити зграями на землі, але виявляється вони також вміють літати. Просто їм потрібен невеликий розбіг Під час міграції, вони летять зі швидкістю до 59 км/год і подорожують на відстані понад 480 км, щоб дістатися до свого нового місця проживання.

На Одещину прилетіли рожеві фламінго. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, у селі на Одещині собака впав в триметрову каналізаційну яму, на допомогу прийшли рятувальники. Також ми писали, що у Чорноморську приготували дві тонни зеленого борщу.