Рекорд з приготування зеленого борщу у Чорноморську

Зелений борщ в мисці. Фото ілюстративне: freepik

У День міста Чорноморськ зафіксували національний рекорд — приготували дві тонни зеленого борщу. Страву варили просто неба біля Палацу спорту. Місцеві мешканці та гості могли не тільки скуштувати їжу, а й підтримати ЗСУ.

Про це у суботу, 12 квітня, повідомив мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв.

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Рекордна кількість борщу

За його словами, сьогодні День міста відзначили смачно та патріотично. Просто біля Палацу спорту містяни приготували рекордну кількість зеленого борщу — з перепелиними та страусиними яйцями, а також цілим чаном духмяної петрушки.

"Це не просто борщ — це рекорд України. І ми готуємо його на благодійному ярмарку, щоб зібрати кошти на підтримку наших Збройних Сил", — розповів мер Чорноморська.

Він каже, що до приготування страви долучилися місцеві кухарі, волонтери, молодь та підприємці. За словами міського голови, допомагали усі: хтось надав хліб, а інші — сметану та інгредієнти.

"У нас борщ зі статусними яйцями — сто штук! Є й плов, і все, що душа забажає. Приходьте, донатьте — борщу вистачить на всіх", — додав Василь Гуляєв.

День міста Чорноморськ

Додамо, Чорноморськ — місто районного значення в Одеській області України. До лютого 2016 року він мав назву Іллічівськ. Розташований у 16 км від Одеси, на правому березі Сухого Лиману. Крім цього, це великий морській торгівельний порт Чорного морю, третій по величині в Україні й одне з молодих міст України. Сьогодні місту виповнилося 52 роки.

Нагадаємо, в Одесі штормовий вітер спричинив значні пошкодження — повалено десятки дерев і великих гілок, а також обірвані електричні лінії. Також ми писали, що сотні одеситів залишились без водопостачання.