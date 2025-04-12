Аварійні відключення водопостачання в Одесі 12 квітня 2025

Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт, а також упродовж дня можливі нові відключення.



Про це у неділю, 12 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

вул. Шевченка

Хаджибейська дорога

вул. Республіканська

вул. 10-А Лінія Люстдорфської дороги

вул. 10-18 лінії

вул. Академіка Корольова

вул. Тульська

вул. Левітана

просп. Небесної Сотні

просп. Князя Ярослава Мудрого

вул. Валерія Самофалова

пров. Аркадієвський

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

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Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі штормовий вітер спричинив значні пошкодження — повалено десятки дерев і великих гілок, а також обірвані електричні лінії. Також ми писали, що на Одещині бабуся викрала внучку і зникла з нею.