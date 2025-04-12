Аварійні відключення водопостачання в Одесі 12 квітня 2025

Сотні одеситів залишились без води — які причини
Сьогодні в Одесі через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт, а також упродовж дня можливі нові відключення.
Про це у неділю, 12 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Шевченка
- Хаджибейська дорога
- вул. Республіканська
- вул. 10-А Лінія Люстдорфської дороги
- вул. 10-18 лінії
- вул. Академіка Корольова
- вул. Тульська
- вул. Левітана
- просп. Небесної Сотні
- просп. Князя Ярослава Мудрого
- вул. Валерія Самофалова
- пров. Аркадієвський
Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, в Одесі штормовий вітер спричинив значні пошкодження — повалено десятки дерев і великих гілок, а також обірвані електричні лінії. Також ми писали, що на Одещині бабуся викрала внучку і зникла з нею.
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