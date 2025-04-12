Шторм в Одесі: повалено 45 дерев та обірвано 28 електричних ліній

Повалені дерева та обірвані мережі — шторм наробив біди в Одесі
Вчора, 11 квітня, в Одесі штормовий вітер спричинив значні пошкодження — повалено десятки дерев і великих гілок, а також обірвані електричні лінії. Комунальні служби оперативно розпочали роботу з ліквідації наслідків.
Про це у суботу, 12 квітня, повідомили в Одеській міській раді.
Буревій в Одесі: наслідки
11 квітня у Одесі штормовий вітер спричинив серйозні проблеми для міської інфраструктури. Внаслідок буревію було повалено 45 дерев та великих гілок. Також сталося 28 обривів повітряних електричних мереж, що призвело до часткових перебоїв з електропостачанням.
Комунальні служби міста швидко відреагували та завершили роботи з прибирання повалених дерев і гілок. Наразі триває відновлення мереж вуличного освітлення, щоб забезпечити нормальне функціонування міста.
Нагадаємо, вчора унаслідок негоди, трасу Одеса-Миколаїв занесло снігом, нині рух автомагістраллю уже відновлено. Також ми писали подробиці вечірнього вибуху в Одесі.
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