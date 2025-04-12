В поліції повідомили деталі вибуху гранати в Одесі

Поліцейські працюють на місці вибуху. Фото: Нацполіція

В Одесі гість підірвав гранату у квартирі малознайомого. Люди встигли вибігти, сам підривач отримав поранення. Його затримали. Поліція розпочала кримінальне провадження та з'ясовує, де він узяв боєприпас і навіщо його застосував.

Про це у суботу, 12 квітня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 36-річний місцевий житель запросив до себе додому малознайомого чоловіка, який сказав, що не має де ночувати. У квартирі, де також перебувала цивільна дружина господаря, гість несподівано дістав гранату і висмикнув чеку. Подружжя встигло вибігти, а граната розірвалася вже після цього — зловмисник поранив собі ногу.

Що загрожує підривнику

Правоохоронці вилучили з місця події уламки, ймовірно, протипіхотної ручної гранати. Їх направили на експертизу. Підривника затримали. За попередніми даними, під час інциденту він був п’яний і під наркотиками. Раніше цей чоловік вже мав проблеми з законом — його притягували до відповідальності за домашнє насильство.

Слідчі на місці вибуху в Одесі. Фото: Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження з боєприпасами. Йому готують підозру та вирішують питання про запобіжний захід. Триває досудове розслідування під керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, військовий з Одещини у стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням авто і спричинив ДТП з пораненими. Також ми повідомляли, що Дюківський парк в Одесі передали у власність місту.