П'яний військовий на Одещині перекинув авто та травмував пасажира — вирок

Військовий у формі. Фото ілюстративне: УНІАН, Арсен Петров

Військовий з Одещини у стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням авто, в результаті ДТП чоловік на пасажирському сидінні сильно травмувався. На службовця відкрили кримінальне провадження та скерували його до Ананьївського райсуду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець села Кошніці у Молдові, на ВАЗ-21043 не впорався з керуванням та на швидкості 80 км/год виїхав за межі проїжджої частини поблизу с. Шелехове та Шайтанка Подільського району. Внаслідок чого авто перекинуло, через що пасажир отримав численні переломи ребер та пошкодження тканин правої легені. Крім того, зламав хребці та забив хребет і м`які тканини лобної ділянки. За висновком експертизи, службовець перебував за кермом у нетверезому стані (близько 2,57 % етилового спирту).

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Що вирішив суд

Суд визнав військового винним за ч.2 ст.286-1 КК України (Порушення правил дорожнього руху). Він має сплатити 68 тисяч гривень штрафу та позбавився права керувати транспортними засобами на 5 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військовозобов'язаного, якого ув'язнили за відмову служити. А також про вирок солдату з підробленими правами.

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