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Трасса Николаев-Одесса полностью заблокирована — причины

11 апреля 2025 16:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Проезд по трассе Николаев-Одесса заблокирован из-за непогоды
Трасса Одесса-Николаев. Фото: Виталий Ким
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Трассу Одесса-Николаев сегодня почти полностью занесло снегом. Из-за большого количества осадков дорога полностью заблокирована, многие водители автомобилей остались в погодной ловушке.

Видео со снежными заносами распространяются по соцсетям.

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На видео, которые распространяются по соцсетям, можно увидеть легковые машины и грузовики, которые блокированы на Николаевской трассе из-за большого количества снега. Порывы ветра настолько мощные, что сбивают людей с ног, а машины слетают в кюветы. В районе Коренихи — Каменки находятся два бензовоза, которые застряли из-за непогоды. Сейчас их пытаются освободить коммунальщики. Кроме того, полностью занесло осадками такие города, как Николаев, Очаков и Коблево. Там частично остановился и общественный транспорт.

"Киевское направление — Новая Одесса: проезд для легковых авто есть. Была пробка из грузовиков — растянули. Текущая проблема — Криворожское направление, район М. Ларино — Калиновка. Затруднилось движение на Одессу... не ездите пока, прошу", докладывает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Напомним, недавно мы писали о падении деревьев из-за непогоды в Одессе. А также о штормовом предупреждении.

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