В Одессе деревопад из-за непогоды - вырывает с корнями

В Одессе упали деревья, а в области нет света — последствия ветра
Из-за непогоды в Одессе по состоянию на утро повалены 18 деревьев и крупных веток. Некоторые зеленые насаждения мощными порывами ветра вырвало с корнем.
Об этом сообщается на канале одесских ЖКС.
В Одессе деревопад
Аварийные ситуации ликвидируют специалисты КП "Горзелентрест" и работники других коммунальных предприятий. В городском совете призывают автолюбителей не оставлять транспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это затрудняет работу спецтехники.
"Просьба к одесситам ограничить передвижение по городу, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач",— говорится в сообщении горсовета.
Область без света
Из-за непогоды в Одесской области обесточены 12 населенных пунктов. Коммунальщики уже отремонтировали 26 воздушных линий и 584 трансформаторные подстанции. Свет вернули для почти 21 тысяче абонентов в 75 населенных пунктах, однако без электричества остались еще 3 тысячи семей региона.
"Помните: сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, что Николаевскую трассу занесло снегом. А также о штормовом предупреждении.
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