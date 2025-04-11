В Одессе деревопад из-за непогоды - вырывает с корнями

Убирают деревья. Фото: ЖКС Одесса

Из-за непогоды в Одессе по состоянию на утро повалены 18 деревьев и крупных веток. Некоторые зеленые насаждения мощными порывами ветра вырвало с корнем.

Об этом сообщается на канале одесских ЖКС.

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Аварийные ситуации ликвидируют специалисты КП "Горзелентрест" и работники других коммунальных предприятий. В городском совете призывают автолюбителей не оставлять транспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это затрудняет работу спецтехники.

"Просьба к одесситам ограничить передвижение по городу, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач",— говорится в сообщении горсовета.

Вырвало с корнями. фото: Наталья Терехова

Поваленные деревья. Фото: ЖКС Одесса

Дерево сломало скамейку. Фото: Наталья Терехова

Область без света

Из-за непогоды в Одесской области обесточены 12 населенных пунктов. Коммунальщики уже отремонтировали 26 воздушных линий и 584 трансформаторные подстанции. Свет вернули для почти 21 тысяче абонентов в 75 населенных пунктах, однако без электричества остались еще 3 тысячи семей региона.

"Помните: сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, что Николаевскую трассу занесло снегом. А также о штормовом предупреждении.