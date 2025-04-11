В Одесі деревопад через негоду - вириває з корінням

Прибирають дерева. Фото: ЖКС Одеса

Через негоду в Одесі станом на ранок повалено 18 дерев та великих гілок. Деякі зелені насадження потужними поривами вітру вирвало з коренем.

Про це повідомляють на каналі одеських ЖКС.

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Аварійні ситуації ліквідовують фахівці КП "Міськзелентрест" та працівники інших комунальних підприємств. У міській раді закикають автолюбителів не залишати транспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки.

"Прохання до одеситів обмежити пересування містом, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач", — йдеться у повідомленні міськради.

Вирвало з корінням. Фото: Наталя Терехова

Повалені дерева. Фото: ЖКС Одеса

Дерево зламало лавку. Фото: Наталя Терехова

Область без світла

Через негоду на Одещині знеструмлено 12 населенних пунктів. Комунальники вже відремонтували 26 повітряних ліній та 584 трансформаторні підстанції. Світло повернули для майже 21 тисячі родин у 75 населених пунктах, проте без електрики залишилися ще 3 тисячі сімей регіону.

"Пам'ятайте: сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Миколаївську трасу занесло снігом. А також про штормове попередження.