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В Одесі впали дерева, а в області немає світла — наслідки вітру

11 квітня 2025 12:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі деревопад через негоду - вириває з корінням
Прибирають дерева. Фото: ЖКС Одеса
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через негоду в Одесі станом на ранок повалено 18 дерев та великих гілок. Деякі зелені насадження потужними поривами вітру вирвало з коренем.

Про це повідомляють на каналі одеських ЖКС.

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В Одесі деревопад

Аварійні ситуації ліквідовують фахівці КП "Міськзелентрест" та працівники інших комунальних підприємств. У міській раді закикають  автолюбителів не залишати транспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки.

"Прохання до одеситів обмежити пересування містом, не залишати  транспортні засоби під деревами та лініями електропередач", — йдеться у повідомленні міськради.

В Одесі деревопад — міськрада попереджає про небезпеку - фото 1
Вирвало з корінням. Фото: Наталя Терехова
В Одесі деревопад — міськрада попереджає про небезпеку - фото 2
Повалені дерева. Фото: ЖКС Одеса
В Одесі деревопад — міськрада попереджає про небезпеку - фото 3
Дерево зламало лавку. Фото: Наталя Терехова

Область без світла

Через негоду на Одещині знеструмлено 12 населенних пунктів. Комунальники вже відремонтували 26 повітряних ліній та 584 трансформаторні підстанції. Світло повернули для майже 21 тисячі родин у 75 населених пунктах, проте без електрики залишилися ще 3 тисячі сімей регіону. 

"Пам'ятайте: сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Миколаївську трасу занесло снігом. А також про штормове попередження.

 

Одеса негода дерева Новини Одеси небезпека
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