Трассу Одесса-Николаев занесло снегом - какая опасность

Николаевская трасса. Фото: соцсети

Дороги Одесской области занесло мокрым снегом, а на движение грузового транспорта на Николаевщине наложили временное ограничение. Однако в службе восстановления инфраструктуры уверяют, что проезд по автомобильным дорогам обеспечен.

Об этом сообщает Служба восстановления инфраструктуры в Одесской области.

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Порывы ветра сегодня достигают до 17 м/с, а дороги Одесской области местами покрыты мокрым снегом. Подрядные организации и работники Службы Восстановления с ночи выполняют работы по патрулированию автомобильных дорог и обрабатывают их противогололедными материалами. Техника дежурит круглосуточно.

"Участники дорожного движения, просим Вас учитывать погодные условия и быть особенно внимательными за рулем. Соблюдайте Правила дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию во время движения",— призывают в Службе восстановления инфраструктуры.

В Службе восстановления призывают быть внимательными, приближаясь к перекресткам и пешеходным переходам. И помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в разы, а экстренное торможение может не дать желаемого эффекта.

"О состоянии проезда автомобильными дорогами общего пользования государственного значения обращайтесь на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80", — добавляют в сообщении.

Ограничение грузового транспорта

На Николаевщине из-за непогоды вводится временное ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов в связи с осложнением погоды на территории Николаевской области. В частности на следующих трассах:

М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью;

Н-11 Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог), от г. Новый Буг до г. Николаева;

Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, от границы с Кировоградской областью до г. Николаева;

Н-24 Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск), от г. Вознесенск до г. Николаева.

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