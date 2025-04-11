Трасу Одеса — Миколаїв занесло снігом — яка небезпека

Миколаївська траса. Фото: соцмережі

Дороги Одещини занесло мокрим снігом, а на рух вантажного транспорту на Миколаївщині наклали тимчасове обмеження. Проте у службі відновлення інфраструктури запевняють, що проїзд автомобільними дорогами забезпечено.

Про це повідомляє Служба відновлення інфраструктури в Одеській області.

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Пориви вітру сьогодні сягають до 17 м/с, а дороги Одещини місцями вкриті мокрим снігом. Підрядні організації та працівники Служби Відновлення з ночі виконують роботи з патрулювання автомобільних доріг та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Техніка чергує цілодобово.

"Учасники дорожнього руху, просимо Вас враховувати погодні умови та бути особливо уважними за кермом. Дотримуйтесь Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху", — закликають в Службі відновлення інфраструктури.

У Службі відновлення закликають бути уважними, наближаючись до перехресть та пішохідних переходів. Та варто пам'ятати, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, а екстрене гальмування може не дати бажаного ефекту.

"Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80", — додають у повідомленні.

Обмеження вантажного транспорту

На Миколаївщині через негоду вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів у зв'язку з ускладненням погоди на території Миколаївської області. Зокрема на наступних трасах:

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю;

Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг), від м. Новий Буг до м. Миколаєва;

Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва;

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), від м. Вознесенськ до м. Миколаєва.

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