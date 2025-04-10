Уничтожают ли бакланы экологию Одесской области

Бакланы на водоеме. Фото иллюстративное: dnister.in

Экс-глава Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко опубликовал видео, где призывает уничтожать бакланов, поскольку они якобы наносят вред экологии. Однако специалисты уверяют: его заявления совсем не соответствуют действительности.

Об этом сообщили экологи журналистам издания Юг.Сегодня.

Реклама

Читайте также:

Бакланы уничтожают деревья

На опубликованном видео Григорий Мельниченко жалуется на бакланов, которые поселились в Нижнеднестровском национальном парке. По словам экс-чиновника, птицы уничтожают рыбу в промышленных масштабах и из-за них стоит неприятный запах. Кроме того, мужчина уверяет, что пернатые убивают деревья. Экологи говорят: все, что описывает Мельниченко, является исключительно естественным процессом.

"Бакланы действительно гнездятся на деревьях, и потом эти деревья погибают. Это опять же абсолютно нормальный экологический процесс. Они потом их оставляют, деревья высыхают, на этом максимально покрытом удобрениями месте вырастает другая растительность. Так происходит круговорот веществ в природе. На одном месте бакланы гнездятся три-пять лет", — говорит эколог Николай Роженко.

Бакланы всю рыбу не уничтожат

Экологи уверяют: бакланы имеют такое же право на вылов рыбы, как и люди. Кроме того, популяции водного биоресурса эти пернатые никаким образом не угрожают.

"Как только они почувствуют, что рыбы меньше, чем им нужно, они сократят свою численность. Это механизмы саморегуляции. Если их там есть определенное количество, то им там рыбы хватает", — говорит Николай Роженко.

Экологи добавляют, что в Нижнеднестровском национальном парке живут и краснокнижные бакланы, которые нуждаются в дополнительной защите.

Напомним, недавно мы писали о диких кабанах из Одесской области, которые инфицировали Молдову. А также о 10 лучших сафари-парках в мире.