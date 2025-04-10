Чи знищують баклани екологію Одещини

Баклани на водоймі. Фото ілюстративне: dnister.in

Ексголова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко опублікував відео, де закликає знищувати бакланів, оскільки вони нібито шкодять екології. Проте фахівці запевняють: його заяви зовсім не відповідають дійсності.

Про це повідомили екологи журналістам видання Південь.Сьогодні.

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Баклани знищують дерева

На опублікованому відео Григорій Мельниченко скаржиться на бакланів, які оселилися в Нижньодністровському національному парку. За словами експосадовця, птахи знищують рибу у промислових масштабах та через них стоїть неприємний запах. Крім того, чоловік запевняє, що пернаті вбивають дерева. Екологи кажуть: усе, що описує Мельниченко, є виключно природним процесом.

"Баклани дійсно гніздяться на деревах, і потім ці дерева гинуть. Це знову ж абсолютно нормальний екологічний процес. Вони потім їх залишають, дерева висихають, на цьому максимально вкритому добривами місці виростає інша рослинність. Так відбувається колообіг речовин у природі. На одному місці баклани гніздяться три-п’ять років", — каже еколог Микола Роженко.

Баклани всю рибу не знищать

Екологи запевняють: баклани мають таке ж саме право на виловлювання риби, як і люди. Крім того, популяції водного біоресурсу ці пернаті ніяким чином не загрожують.

"Як тільки вони відчують, що риби менше, ніж їм потрібно, вони скоротять свою чисельність. Це механізми саморегуляції. Якщо їх там є певна кількість, то їм там риби вистачає", — каже Микола Роженко.

Екологи додають, що у Нижньодністровському Національному парку живуть і червонокнижні баклани, які потребують додаткового захисту.

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