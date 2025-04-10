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Дикие кабаны из Одесчины угрожают Молдове — каким образом

10 апреля 2025 18:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Чума свиней из Одесской области попала в Молдову
Дикие кабаны. Фото иллюстративное: ukr.media
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Военный конфликт в Украине заставил диких животных мигрировать из Одесской области на территорию Молдовы. А это в свою очередь способствовало возникновению ветеринарного кризиса, с которым уже столкнулись несколько приграничных районов.

Об этом Министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлбуга рассказала журналистам издания bani.

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Угроза чумы свиней

Министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлабуга объяснила, что дикие кабаны могут переносить вирус на большие расстояния, заражая как леса, так и домохозяйства. Ситуация усугубляется тем, что миграцию этих животных нелегко контролировать, а африканская чума свиней чрезвычайно устойчива и трудно поддается искоренению.

"В частности, дикие кабаны, сбежавшие от войны в Украине, являются фактором распространения чумы свиней в Молдове. Мы работаем с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и местными властями, чтобы усилить наблюдение и ограничить убытки",— сказала Людмила Катлабуга.

Чем опасна африканская чума

Специалисты говорят: это заболевание не является угрозой для людей, но может серьезно повлиять на поголовье животных. Причина в том, что этот вирус передается от одной особи к другой через корм, воду и укусы зараженных клещей. Симптоматика африканской чумы может быть похожей на признаки сальмонеллеза.

Заболевание проявляется следующим:

  • высокая температура (40-42°С);
  • потеря аппетита;
  • депрессия;
  • диарея с кровянистыми выделениями и рвота;
  • цианотические высыпания (сине-фиолетового цвета) на носу, ушах, голени;
  • кровоизлияния на коже;
  • озноб. Молодняк, пораженный свиной чумой, сбивается в группки и дрожит;
  • ненормальное, поверхностное дыхание;
  • слизистые выделения из глаз, носа.

Напомню, недавно мы также писали о чуме собак в Одесской области. А также о летальных случаях из-за гриппа.

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