Чума свиней из Одесской области попала в Молдову

Дикие кабаны из Одесчины угрожают Молдове — каким образом
Военный конфликт в Украине заставил диких животных мигрировать из Одесской области на территорию Молдовы. А это в свою очередь способствовало возникновению ветеринарного кризиса, с которым уже столкнулись несколько приграничных районов.
Об этом Министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлбуга рассказала журналистам издания bani.
Угроза чумы свиней
Министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлабуга объяснила, что дикие кабаны могут переносить вирус на большие расстояния, заражая как леса, так и домохозяйства. Ситуация усугубляется тем, что миграцию этих животных нелегко контролировать, а африканская чума свиней чрезвычайно устойчива и трудно поддается искоренению.
"В частности, дикие кабаны, сбежавшие от войны в Украине, являются фактором распространения чумы свиней в Молдове. Мы работаем с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и местными властями, чтобы усилить наблюдение и ограничить убытки",— сказала Людмила Катлабуга.
Чем опасна африканская чума
Специалисты говорят: это заболевание не является угрозой для людей, но может серьезно повлиять на поголовье животных. Причина в том, что этот вирус передается от одной особи к другой через корм, воду и укусы зараженных клещей. Симптоматика африканской чумы может быть похожей на признаки сальмонеллеза.
Заболевание проявляется следующим:
- высокая температура (40-42°С);
- потеря аппетита;
- депрессия;
- диарея с кровянистыми выделениями и рвота;
- цианотические высыпания (сине-фиолетового цвета) на носу, ушах, голени;
- кровоизлияния на коже;
- озноб. Молодняк, пораженный свиной чумой, сбивается в группки и дрожит;
- ненормальное, поверхностное дыхание;
- слизистые выделения из глаз, носа.
Напомню, недавно мы также писали о чуме собак в Одесской области. А также о летальных случаях из-за гриппа.
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