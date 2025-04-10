Чума свиней з Одещини потрапила до Молдови

Дикі кабани з Одещини загрожують Молдові — яким чином
Військовий конфлікт в Україні змусив диких тварин мігрувати з Одещини на територію Молдови. А це в свою чергу сприяло виникненню ветеринарної кризи, з якою вже зіткнулися кілька прикордонних районів.
Про це Міністр сільського господарства Молдови Людмила Катлбуга розповіла журналістам видання bani.
Загроза чуми свиней
Міністр сільського господарства Молдови Людмила Катлабуга пояснила, що дикі кабани можуть переносити вірус на великі відстані, заражаючи як ліси, так і домогосподарства. Ситуація посилюється тим, що міграцію цих тварин нелегко контролювати, а вірус африканської чуми свиней надзвичайно стійкий і важко піддається викоріненню.
"Зокрема, дикі кабани, що втекли від війни в Україні, є фактором поширення чуми свиней у Молдові. Ми працюємо з Національним агентством з безпеки харчових продуктів та місцевою владою, щоб посилити спостереження та обмежити збитки", — сказала Людмила Катлабуга.
Чим небезпечна африканська чума
Фахівці кажуть: це захворювання не є загрозою для людей, але може серйозно вплинути на поголів'я тварин. Причина в тому, що цей вірус передається від однієї особини до іншої через корм, воду та укуси заражених кліщів. Симптоматика африканської чуми може бути схожою на ознаки сальмонельозу.
Захворювання проявляється наступним:
- висока температура (40-42°С);
- втрата апетиту;
- депресія;
- діарея з кров'янистими виділеннями та блювання;
- ціанотичні висипання (синьо-фіолетового кольору) на носі, вухах, гомілки;
- крововиливи на шкірі;
- озноб. Молодняк, уражений свинячою чумою, збивається в групки і тремтить;
- ненормальне, поверхневе дихання;
- слизові виділення з очей, носа.
Нагадаю, нещодавно ми також писали про чуму собак на Одещині. А також про летальні випадки через грипп.
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