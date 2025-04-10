Чума свиней з Одещини потрапила до Молдови

Дикі кабани. Фото ілюстративне: ukr.media

Військовий конфлікт в Україні змусив диких тварин мігрувати з Одещини на територію Молдови. А це в свою чергу сприяло виникненню ветеринарної кризи, з якою вже зіткнулися кілька прикордонних районів.

Про це Міністр сільського господарства Молдови Людмила Катлбуга розповіла журналістам видання bani.

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Загроза чуми свиней

Міністр сільського господарства Молдови Людмила Катлабуга пояснила, що дикі кабани можуть переносити вірус на великі відстані, заражаючи як ліси, так і домогосподарства. Ситуація посилюється тим, що міграцію цих тварин нелегко контролювати, а вірус африканської чуми свиней надзвичайно стійкий і важко піддається викоріненню.

"Зокрема, дикі кабани, що втекли від війни в Україні, є фактором поширення чуми свиней у Молдові. Ми працюємо з Національним агентством з безпеки харчових продуктів та місцевою владою, щоб посилити спостереження та обмежити збитки", — сказала Людмила Катлабуга.

Чим небезпечна африканська чума

Фахівці кажуть: це захворювання не є загрозою для людей, але може серйозно вплинути на поголів'я тварин. Причина в тому, що цей вірус передається від однієї особини до іншої через корм, воду та укуси заражених кліщів. Симптоматика африканської чуми може бути схожою на ознаки сальмонельозу.

Захворювання проявляється наступним:

висока температура (40-42°С);

втрата апетиту;

депресія;

діарея з кров'янистими виділеннями та блювання;

ціанотичні висипання (синьо-фіолетового кольору) на носі, вухах, гомілки;

крововиливи на шкірі;

озноб. Молодняк, уражений свинячою чумою, збивається в групки і тремтить;

ненормальне, поверхневе дихання;

слизові виділення з очей, носа.

Нагадаю, нещодавно ми також писали про чуму собак на Одещині. А також про летальні випадки через грипп.