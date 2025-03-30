Чума собак в Измаиле — подтвержденные случаи

Собака лежит на земле. Фото иллюстративное: freepik

В Измаиле зафиксировано по меньшей мере три случая заболевания собак чумой (болезнь Карре) в тяжелой форме. Двое животных погибли, еще одно — под наблюдением врачей. Волонтеры призывают владельцев вакцинировать любимцев.

Об этом предупредил местный зооволонтер Роман Таранухин.

Читайте также:

Вспышка чумы в Одесской области

Как сообщил волонтер все случаи произошли за последнюю неделю. Животные болели в нервной форме, что вызывает тяжелые поражения нервной системы. Среди больных две собаки не выжили, а еще один пес находится под наблюдением ветеринаров.

"Через меня прошло уже более тысячи собак, однако с чумой я столкнулся впервые", — отметил Таранухин.

Однако волонтер предостерегает, что инкубационный период болезни может длиться до 40 дней, а значит, на улицах города могут быть другие зараженные животные. Поскольку специфического лечения против этой болезни нет, волонтеры призывают владельцев собак сделать прививки и ограничить выгул.

Что такое чума

Болезнь Карре, или попросту чума — это высококонтагиозная вирусная болезнь плотоядных животных, характеризуется лихорадкой, острым катаральным воспалением слизистых оболочек, кожной экзантемой, пневмонией и тяжелым поражением нервной системы. Вирус относительно устойчив во внешней среде: при -20 °С остается жизнеспособным в органах погибших собак в течение 6 мес., в носовой слизи — 1-2 мес., в крови — 3 мес. При плюсовых температурах не меняет своей активности.

Напомним, мы писали, что выгуливать животных в общественных местах может быть финансово невыгодно. Потому что неуборка за домашними любимцами наказывается штрафными санкциями. Также сообщали, что владельцев животных могут оштрафовать за хирургические операции для изменения внешнего вида животного.