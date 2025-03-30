Чума собак в Измаиле — подтвержденные случаи

Вспышка чумы среди собак на Одесчине — сколько случаев за неделю
В Измаиле зафиксировано по меньшей мере три случая заболевания собак чумой (болезнь Карре) в тяжелой форме. Двое животных погибли, еще одно — под наблюдением врачей. Волонтеры призывают владельцев вакцинировать любимцев.
Об этом предупредил местный зооволонтер Роман Таранухин.
Вспышка чумы в Одесской области
Как сообщил волонтер все случаи произошли за последнюю неделю. Животные болели в нервной форме, что вызывает тяжелые поражения нервной системы. Среди больных две собаки не выжили, а еще один пес находится под наблюдением ветеринаров.
"Через меня прошло уже более тысячи собак, однако с чумой я столкнулся впервые", — отметил Таранухин.
Однако волонтер предостерегает, что инкубационный период болезни может длиться до 40 дней, а значит, на улицах города могут быть другие зараженные животные. Поскольку специфического лечения против этой болезни нет, волонтеры призывают владельцев собак сделать прививки и ограничить выгул.
Что такое чума
Болезнь Карре, или попросту чума — это высококонтагиозная вирусная болезнь плотоядных животных, характеризуется лихорадкой, острым катаральным воспалением слизистых оболочек, кожной экзантемой, пневмонией и тяжелым поражением нервной системы. Вирус относительно устойчив во внешней среде: при -20 °С остается жизнеспособным в органах погибших собак в течение 6 мес., в носовой слизи — 1-2 мес., в крови — 3 мес. При плюсовых температурах не меняет своей активности.
Напомним, мы писали, что выгуливать животных в общественных местах может быть финансово невыгодно. Потому что неуборка за домашними любимцами наказывается штрафными санкциями. Также сообщали, что владельцев животных могут оштрафовать за хирургические операции для изменения внешнего вида животного.
Читайте Новини.LIVE!