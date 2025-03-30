Чума собак в Ізмаїлі — підтверджені випадки

Собака лежить на землі. Фото ілюстративне: freepik

В Ізмаїлі зафіксовано щонайменше три випадки захворювання собак на чуму (хвороба Карре) у важкій формі. Двоє тварин загинули, ще одна — під наглядом лікарів. Волонтери закликають власників вакцинувати улюбленців.

Про це попередив місцевий зооволонтер Роман Таранухін.

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Як повідомив волонтер всі випадки сталися за останній тиждень. Тварини хворіли у нервовій формі, що викликає важкі ураження нервової системи. Серед хворих двоє собак не вижили, а ще один пес перебуває під наглядом ветеринарів.

"Через мене пройшла вже понад тисяча собак, однак з чумою я зіштовхнувся вперше", — зазначив Таранухін.

Однак волонтер застерігає, що інкубаційний період хвороби може тривати до 40 днів, а отже, на вулицях міста можуть бути інші заражені тварини. Оскільки специфічного лікування проти цієї хвороби немає, волонтери закликають власників собак зробити щеплення та обмежити вигул.

Що таке чума

Хвороба Карре, чи попросту чума — це висококонтагіозна вірусна хвороба м'ясоїдних тварин, характеризується лихоманкою, гострим катаральним запаленням слизових оболонок, шкірною екзантемою, пневмонією та важким ураженням нервової системи. Вірус відносно стійкий у зовнішньому середовищі: при -20 °С залишається життєздатним в органах загиблих собак упродовж 6 міс, у носовому слизі — 1 - 2 міс, у крові — 3 міс. За плюсових температур не змінює своєї активності.

Нагадаємо, ми писали, що вигулювати тварин у громадських місцях може бути фінансово невигідно. Бо неприбирання за домашніми улюбленцями карається штрафними санкціями. Також повідомляли, що власників тварин можуть оштрафувати за хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду тварини.