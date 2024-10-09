Какая погода будет в Одессе 10 октября

Туман в Одессе. Фото: Одесский горсовет

Погода в Одессе завтра, 9 октября, будет прохладной, но без осадков. Водителей автомобилей предупреждают о сильном тумане ночью и утром. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 10 октября

Облачно.

Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем +16...+23°С.

Ночью и утром туман.

Погода в Одесской области 10 октября

Облачно.

Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем +13...+24°С.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE узнали, как живут животные в Одесском зоопарке во время войны.

Также в Одесской области наблюдали северное сияние. Это красивое явление все чаще встречается в регионе.