Какая погода будет в Одессе 10 октября

Внимательнее за рулем — какие сюрпризы готовит погода на завтра в Одессе
9 октября 2024 16:45
Туман в Одессе. Фото: Одесский горсовет
Погода в Одессе завтра, 9 октября, будет прохладной, но без осадков. Водителей автомобилей предупреждают о сильном тумане ночью и утром. Объявлен I (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 10 октября
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью и днем +16...+23°С.
- Ночью и утром туман.
Погода в Одесской области 10 октября
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью и днем +13...+24°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 200-500 м.
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