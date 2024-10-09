Яка погода буде в Одесі 10 жовтня

Уважніше за кермом — які сюрпризи готує погода на завтра в Одесі
9 жовтня 2024 16:45
Туман в Одесі. Фото: Одеська міськрада
Погода в Одесі завтра, 9 жовтня, буде прохолодною, але без опадів. Водіїв автомобілів попереджають про сильний туман вночі та вранці. Оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 10 жовтня
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі та вдень +16...+23 °С.
- Вночі та вранці туман.
Погода в Одеській області 10 жовтня
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі та вдень +13...+24 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 200-500 м.
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