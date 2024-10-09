Яка погода буде в Одесі 10 жовтня

Туман в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Погода в Одесі завтра, 9 жовтня, буде прохолодною, але без опадів. Водіїв автомобілів попереджають про сильний туман вночі та вранці. Оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 10 жовтня

Хмарно.

Без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень +16...+23 °С.

Вночі та вранці туман.

Погода в Одеській області 10 жовтня

Хмарно.

Без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень +13...+24 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 200-500 м.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

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