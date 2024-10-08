В Одеській області спостерігали полярне сяйво

Полярне сяйво над Одесою. Фото: Андрій Даниленко

У ніч на вівторок, 8 жовтня, на Одещині спостерігали північне сяйво. Останнім часом через сонячну активність це природне явище можна бачити частіше у тих широтах, де раніше воно було рідкістю.

Фото вогнів у небі опублікували місцеві Telegram-канали.

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Полярне сяйво над Одесою. Фото: Андрій Даниленко

Зазначимо, що північне сяйво спостерігали і в інших регіонах України, зокрема на Волині та Івано-Франківщині.

Полярне сяйво над Одесою. Фото: Андрій Даниленко

В Одеській області це явище останнім разом бачили у травні цього року.

Чому це відбувається

Північне, або полярне, сяйво виникає, коли іонізовані частинки сонячної плазми (їх ще називають "сонячним вітром") потрапляють у верхні шари атмосфери і взаємодіють з атомами газу. Через це на небі з'являються красиві світлові смуги і спалахи зеленого, рожевого чи фіолетового кольорів. Найчастіше сяйво спостерігають у полярних широтах.

Нагадаємо, на Одещині бачили природне диво.

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