В Одесской области наблюдали полярное сияние

Пылающее небо — на Одесчине наблюдали удивительное природное явление, фото
В ночь на вторник, 8 октября, в Одесской области наблюдали северное сияние. В последнее время из-за солнечной активности это природное явление можно видеть чаще в тех широтах, где раньше оно являлось редкостью.
Фото огней в небе опубликовали местные Telegram-каналы.
Фотографии сделали на пляже. Яркое сияние в небе отражалось в морской воде, делая зрелище еще красивее.
Отметим, что северное сияние наблюдалось и в других регионах Украины, в частности на Волыни и Ивано-Франковщине.
В Одесской области это явление в последний раз видели в мае этого года.
Почему это происходит
Северное, или полярное, сияние возникает, когда ионизированные частицы солнечной плазмы (их еще называют "солнечным ветром") попадают в верхние слои атмосферы и взаимодействуют с атомами газа. Поэтому на небе появляются красивые световые полосы и вспышки зеленого, розового или фиолетового цвета. Чаще сияние наблюдают в полярных широтах.
Напомним, в Одесской области видели природное чудо.
Также зима в Украину пришла раньше — в Карпатах выпал первый снег.
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