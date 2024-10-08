В Одесской области наблюдали полярное сияние

Полярное сияние над Одессой. Фото: Андрей Даниленко

В ночь на вторник, 8 октября, в Одесской области наблюдали северное сияние. В последнее время из-за солнечной активности это природное явление можно видеть чаще в тех широтах, где раньше оно являлось редкостью.

Фото огней в небе опубликовали местные Telegram-каналы.

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Фотографии сделали на пляже. Яркое сияние в небе отражалось в морской воде, делая зрелище еще красивее.

Полярное сияние над Одессой. Фото: Андрей Даниленко

Отметим, что северное сияние наблюдалось и в других регионах Украины, в частности на Волыни и Ивано-Франковщине.

Полярное сияние над Одессой. Фото: Андрей Даниленко

В Одесской области это явление в последний раз видели в мае этого года.

Почему это происходит

Северное, или полярное, сияние возникает, когда ионизированные частицы солнечной плазмы (их еще называют "солнечным ветром") попадают в верхние слои атмосферы и взаимодействуют с атомами газа. Поэтому на небе появляются красивые световые полосы и вспышки зеленого, розового или фиолетового цвета. Чаще сияние наблюдают в полярных широтах.

Напомним, в Одесской области видели природное чудо.

Также зима в Украину пришла раньше — в Карпатах выпал первый снег.