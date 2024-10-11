Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Приготовьте зонтики и плащи — погода в Одессе на субботу в Одессе 12 октября arrow

Приготовьте зонтики и плащи — погода в Одессе на субботу в Одессе 12 октября

11 октября 2024 16:35
Светлана Силенко - Редактор
Какая погода будет в Одессе 12 октября
Шторм в Одессе. Фото: Facebook/Юрий Бершадский
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 12 октября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Одессы призывают максимально ограничить пребывание на улице, а также не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:
Что одевать во вторник - погода в Одессе 8 октября - фото 1
Прогноз погоды по побережью. Фото: скриншот

Погода в Одессе 12 октября

  • Облачно.
  • Ночью и утром сильный дождь с грозой. Днем умеренные осадки.
  • Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с, утром и днем порывы, 15 —20 м/с.
  • Температура ночью и днем +16...+18°С.

Погода в Одесской области 12 октября

  • Облачно.
  • Ночью и утром сильный дождь с грозой. Днем умеренные осадки.
  • Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с, утром и днем порывы, 15 — 20 м/с.
  • Температура ночью и днем +13...+18°С.
  • На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 1 — 2 км.
Что одевать во вторник - погода в Одессе 8 октября - фото 2
Прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

  • Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;
  • Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);
  • Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;
  • Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
  • КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, на дне Черного моря произошло землетрясение.

Также жители Одесчины второй раз за месяц наблюдали полярное сияние.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:35 Приготовьте зонтики и плащи — погода в Одессе на субботу в Одессе 12 октября

16:20 Германия анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи — что в списке

16:19 Затоплены целые кварталы — США приходят в себя после урагана Милтон

15:58 Недвижимость и авто за миллионы — ГБРовец и его родня купили элитное имущество

15:49 Инфляция в Украине ускорилась — как изменились цены

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:41 Как много раненых возвращаются на фронт — в Медицинских силах ответили

15:37 Украли 40 млн грн — в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

16:35 Приготовьте зонтики и плащи — погода в Одессе на субботу в Одессе 12 октября

16:20 Германия анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи — что в списке

16:19 Затоплены целые кварталы — США приходят в себя после урагана Милтон

15:58 Недвижимость и авто за миллионы — ГБРовец и его родня купили элитное имущество

15:49 Инфляция в Украине ускорилась — как изменились цены

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:41 Как много раненых возвращаются на фронт — в Медицинских силах ответили

15:37 Украли 40 млн грн — в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll