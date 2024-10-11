Какая погода будет в Одессе 12 октября

Шторм в Одессе. Фото: Facebook/Юрий Бершадский

В субботу, 12 октября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Одессы призывают максимально ограничить пребывание на улице, а также не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 12 октября

Облачно.

Ночью и утром сильный дождь с грозой. Днем умеренные осадки.

Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с, утром и днем порывы, 15 —20 м/с.

Температура ночью и днем +16...+18°С.

Погода в Одесской области 12 октября

Облачно.

Ночью и утром сильный дождь с грозой. Днем умеренные осадки.

Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с, утром и днем порывы, 15 — 20 м/с.

Температура ночью и днем +13...+18°С.

На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 1 — 2 км.

Прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, на дне Черного моря произошло землетрясение.

Также жители Одесчины второй раз за месяц наблюдали полярное сияние.