Полярне сяйво над Одещиною — чи варто боятися

Полярне сяйво над Одесою. Фото: Новини.LIVE

У ніч на п'ятницю, 11 жовтня, в Одеській області знову спостерігали північне сяйво. Дивовижне світіння у небі мешканці регіону бачать вже втретє у цьому році. Екологи пов'язують це з небувалою сонячною активністю.

Сяйво у небі сфотографували журналісти Новини.LIVE.

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Еколог Владислав Балінський зазначає, що останнім часом полярне сяйво все частіше спостерігають у різних країнах світу, зокрема і в Україні.

"Атоми газів атмосфери Землі випускають фотони світла під час бомбардування іонізованими частинками сонячної плазми (сонячний вітер). Сила сонячного вітру безпосередньо залежить від сонячної активності, зовнішнім проявом якої є і так звані коронарні викиди і електромагнітне випромінювання. Швидкість сонячного вітру десь у 250-1000 разів повільніше, ніж швидкість світла, тому між виникненням потужних сонячних протуберанців (спалахів на сонці) і полярним сяйвом, яке вже стає звичним для нас, проходить 2-3 дні", — пояснює він.

Полярне сяйво над Одесою. Фото: Новини.LIVE

За словами Владислава Балінського, полярному сяйву передують геомагнітні шторми. На фоні динаміки змін магнітосфери Землі Сонце перебуває на піку одинадцятирічного циклу. Через це сяйво у небі можна побачити частіше.

Полярне сяйво над Одесою. Фото: Новини.LIVE

Вплив на людей

Саме по собі північне сяйво не має особливого впливу на здоров'я людини. Але через те, що воно пов'язане з магнітними бурями, деякі люди можуть відчути дискомфорт і погіршення свого стану. Насамперед йдеться про метеозалежних, людей похилого віку і тих, хто має хронічні захворювання. У них можуть спостерігатися "стрибки" тиску, головний біль, безсоння й ломота у суглобах.

Нагадаємо, минулого разу мешканці Одещини спостерігали це природне явище 8 жовтня.

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