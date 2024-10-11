Полярное сияние над Одесчиной — стоит ли бояться

Полярное сияние над Одессой. Фото: Новини.LIVE

В ночь на пятницу, 11 октября, в Одесской области снова наблюдали северное сияние. Удивительное свечение в небе жители региона видят уже третий раз в этом году. Экологи связывают это с небывалой солнечной активностью.

Сияние в небе сфотографировали журналисты Новини.LIVE.

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Эколог Владислав Балинский отмечает, что в последнее время полярное сияние все чаще наблюдается в разных странах мира, в том числе и в Украине.

"Атомы газов атмосферы Земли испускают фотоны света во время бомбардировки ионизированными частицами солнечной плазмы (солнечный ветер). Сила солнечного ветра напрямую зависит от солнечной активности, внешним проявлением которой являются и так называемые коронарные выбросы и электромагнитное излучение. Скорость солнечного ветра — где-то в 250-1000 раз медленнее скорости света, поэтому между возникновением мощных солнечных протуберанцев (вспышек на солнце) и полярным сиянием, которое уже становится привычным для нас, проходит 2-3 дня», — объясняет он.

Полярное сияние над Одессой. Фото: Новини.LIVE

По словам Владислава Балинского, полярному сиянию предшествуют геомагнитные штормы. На фоне динамики изменений магнитосферы Земли Солнце находится на пике одиннадцатилетнего цикла. Поэтому сияние в небе можно увидеть чаще.

Полярное сияние над Одессой. Фото: Новини.LIVE

Воздействие на людей

Само по себе северное сияние не оказывает особого влияния на здоровье человека. Но потому что оно связано с магнитными бурями, некоторые люди могут почувствовать дискомфорт и ухудшение своего состояния. В первую очередь речь идет о метеозависимых, пожилых людях и тех, у кого есть хронические заболевания. У них могут наблюдаться "скачки" давления, головная боль, бессонница и ломота в суставах.

Напомним, в прошлый раз жители Одесчины наблюдали это природное явление 8 октября.

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