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Приготуйте парасольки і плащі — погода в Одесі на суботу, 12 жовтня

11 жовтня 2024 16:35
Світлана Силенко - Редактор
Яка погода буде в Одесі 12 жовтня
Шторм в Одесі. Фото: Facebook/Юрій Бершадський
Світлана Силенко - Редактор

На суботу, 12 жовтня, в Одесі оголосили штормове попередження. Одеситів закликають максимально обмежити перебування на вулиці, а також не залишати машини під деревами та лініями електропередач.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди вздовж узбережжя. Фото: скриншот

Погода в Одесі 12 жовтня

  • Хмарно.
  • Вночі та вранці сильний дощ з грозою. Вдень помірні опади.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с. 
  • Температура вночі та вдень +16...+18 °С.

Погода в Одеській області 12 жовтня

  • Хмарно.
  • Вночі та вранці сильний дощ з грозою. Вдень помірні опади.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с. 
  • Температура вночі та вдень +13...+18 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці видимість під час дощу 1-2 км.
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Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Травмпункти в Одесі

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.

Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин. 

Адреси травмпунктів в Одесі:

  • Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;
  • Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);
  • Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;
  • Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
  • КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.

Нагадаємо, на дні Чорного моря стався землетрус

Також мешканці Одещини вдруге за місяць спостерігали полярне сяйво

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