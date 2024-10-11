Яка погода буде в Одесі 12 жовтня

Приготуйте парасольки і плащі — погода в Одесі на суботу, 12 жовтня
На суботу, 12 жовтня, в Одесі оголосили штормове попередження. Одеситів закликають максимально обмежити перебування на вулиці, а також не залишати машини під деревами та лініями електропередач.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 12 жовтня
- Хмарно.
- Вночі та вранці сильний дощ з грозою. Вдень помірні опади.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с.
- Температура вночі та вдень +16...+18 °С.
Погода в Одеській області 12 жовтня
- Хмарно.
- Вночі та вранці сильний дощ з грозою. Вдень помірні опади.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с.
- Температура вночі та вдень +13...+18 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці видимість під час дощу 1-2 км.
Травмпункти в Одесі
Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.
Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.
Адреси травмпунктів в Одесі:
- Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);
- Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.
Нагадаємо, на дні Чорного моря стався землетрус.
Також мешканці Одещини вдруге за місяць спостерігали полярне сяйво.
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