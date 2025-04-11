Проїзд трасою Миколаїв-Одеса заблоковано через негоду

Траса Одеса-Миколаїв. Фото: Віталій Кім

Трасу Одеса-Миколаїв сьогодні майже повністю занесло снігом. Через велику кількість опадів дорога повністю заблокована, чимало водіїв автівок залишились у погодній пастці.

Відео зі сніговими заметами ширяться соцмережами.

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На відео, які ширяться соцмережами, можна побачити легкові автівки та вантажівки, які блоковані на Миколаївській трасі через велику кількість снігу. Пориви вітру настільки потужні, що збивають людей з ніг, а машини злітають у кювети. У районі Коренихи — Кам’янки два бензовози застрягли через негоду. Наразі їх намагаються звільнити комунальники. Крім того, повністю занесло опадами такі міста, як Миколаїв, Очаків та Коблево. Там частково зупинився й громадський транспорт.

"Київський напрямок — Нова Одеса: проїзд для легкових авто є. Був затор із вантажівок — розтягнули. Поточна проблема — Криворізький напрямок, район М. Ларине — Калинівка. Ускладнився рух на Одесу… не їдьте поки що, прошу", — доповідає очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про падіння дерев через негоду в Одесі. А також про штормове попередження.