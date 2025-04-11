Проїзд трасою Миколаїв-Одеса заблоковано через негоду

Трасу Миколаїв-Одеса повністю заблоковано — причини
Трасу Одеса-Миколаїв сьогодні майже повністю занесло снігом. Через велику кількість опадів дорога повністю заблокована, чимало водіїв автівок залишились у погодній пастці.
Відео зі сніговими заметами ширяться соцмережами.
До Миколаєва не доїхати
На відео, які ширяться соцмережами, можна побачити легкові автівки та вантажівки, які блоковані на Миколаївській трасі через велику кількість снігу. Пориви вітру настільки потужні, що збивають людей з ніг, а машини злітають у кювети. У районі Коренихи — Кам’янки два бензовози застрягли через негоду. Наразі їх намагаються звільнити комунальники. Крім того, повністю занесло опадами такі міста, як Миколаїв, Очаків та Коблево. Там частково зупинився й громадський транспорт.
"Київський напрямок — Нова Одеса: проїзд для легкових авто є. Був затор із вантажівок — розтягнули. Поточна проблема — Криворізький напрямок, район М. Ларине — Калинівка. Ускладнився рух на Одесу… не їдьте поки що, прошу", — доповідає очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про падіння дерев через негоду в Одесі. А також про штормове попередження.
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