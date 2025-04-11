Пьяный военный в Одесской области перевернул авто и травмировал пассажира — приговор

Военный в форме. Фото иллюстративное: УНИАН, Арсэн Петров

Военный из Одесской области в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением авто, в результате ДТП человек на пассажирском сиденье сильно травмировался. На служащего открыли уголовное производство и направили его в Ананьевский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Военный, уроженец села Кошницы в Молдове, на ВАЗе-21043 не справился с управлением и на скорости 80 км/ч выехал за пределы проезжей части вблизи с. Шелехово и Шайтанка Подольского района. В результате авто перевернуло, из-за чего пассажир получил многочисленные переломы ребер и повреждение тканей правого легкого. По заключению экспертизы, служащий находился за рулем в нетрезвом состоянии (около 2,57% этилового спирта).

Что решил суд

Суд признал военного виновным по ч.2 ст.286-1 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения). Он должен заплатить 68 тысяч гривен штрафа и лишился права управлять транспортными средствами на 5 лет.

Напомним, недавно мы писали о военнообязанном, которого посадили за отказ служить. А также о приговоре солдату с поддельными правами.