Дюківський парк в Одесі повернуть місту

Дюківський парк. Фото: Одеська міська рада

Територію Дюківського парку в Одесі повернуть місту за рішенням суду. Крім того, компанія-орендар "Центр Катюша" зобов'язана виплатити заборгованість за оренду в розмірі 8,4 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з рішення суду.

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Рішення суду

В результаті розгляду справи щодо Дюківського парку, суд вирішив:

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стягнути з ТОВ "Центр Катюша" на користь міської громади суму у розмірі 8 441 917 грн, включаючи 7,69 млн грн заборгованості з орендної плати, 245 тис. грн. грн — інфляційні втрати, 134 тис. грн. грн — 3% річних, 368 тис. грн. грн — пеня за прострочення;

Розірвати договір оренди землі від 29 жовтня 2010 року;

Зобов'язати компанію повернути земельну ділянку площею 24,57 га на вул. Розкидайлівській.

Нагадаємо, позов було подано через несплату орендної плати за землю з червня 2022 року до листопада 2023 року. Земельна ділянка, за даними мерії, використовувалася без належних фінансових зобов'язань понад рік. Зазначимо, що до суду з боку відповідача ніхто не з'явився. На звернення до апеляції залишилося буквально кілька днів.

Що відомо про Дюківський парк

Парк був зданий в оренду ще на початку 2010 року за рішенням міськради. Муніципалітет проголосував за 10-річну оренду, але договір був підписаний особисто мером Едуардом Гурвіцем терміном на 49 років. Тимчасові власники кілька разів анонсували масштабний благоустрій із будівництвом на території різних об'єктів, у тому числі висотних, але нічого зроблено не було.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Дюківський парк і раніше хотіли повернути місту. А також про те, як на Одещині хотіли заробити на ремонті сільради.

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