Завысили стоимость работ — почему не отремонтируют здание сельсовета в Одесской области

Дальницкий сельсовет. Фото иллюстративное: Иван Дегтярев

Прокуратура расторгла договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 24 млн грн, который был заключен с нарушением процедуры закупки. Речь идет о реконструкции Дальницкого сельского совета в Одесской области.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Предметом расторгнутого договора была реконструкция административного здания Дальницкого сельского совета Одесского района. В ходе изучения документации прокуроры обнаружили, что участник тендера неправильно определил стоимость работ. Это привело к искусственному занижению ценового предложения. Несмотря на выявленное несоответствие техническим требованиям, заказчик не отклонил такое предложение, что стало основанием для заключения договора с нарушением законодательства.

"С целью защиты интересов государства, прокуратура, в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О прокуратуре", направила сообщение в орган государственного финансового контроля относительно выявленных нарушений", — говорится в сообщении прокуратуры.

После реакции прокуратуры Дальницким сельским советом договор был расторгнут в одностороннем порядке.

Дальницкий сельсовет. Фото: Дальницкий сельсовет

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