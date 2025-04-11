Григорий Диденко обвиняется в сокрытие доходов - что нашли у него в сейфе

У главы Одесского облсовета нашли незадекларированные ценности
Председателя Одесского областного совета Григория Диденко подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в декларации доходов. Во время обыска в сейфе чиновника правоохранители нашли немало ценных предметов.
Об этом Новости LIVE узнали из постановления Высшего антикоррупционного суда.
В чем подозревают
Во время обыска в банковском сейфе, арендованном Григорием Диденко в банке Восток, были обнаружены значительные суммы наличных, а также золото и другие ценности. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования по делу по ч. 2 ст. 366-2 и ст. 368-5 УКУ (незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации) В производстве также фигурируют жена чиновника Юлия и другие его родственники.
Что нашли у Диденко
Всего в сейфе председателя Одесского областного совета нашли:
- 142 700 долларов и 42 100 евро в мешке с надписью Baby pay please;
- еще 60 000 долларов, 8 000 евро, наличные в мешках и пакете из магазина Eva;
- золотые украшения с бриллиантами, два слитка желтого металла весом 100 г;
- часы Romain Jerome и HUBLOT;
- значок народного депутата №31;
- папки с копиями приказов о награждении оружием и финансовые записи;
- ключ от автомобиля Mercedes.
Прокуратура требовала арестовать все изъятое имущество, однако защита настаивала на том, что часть вещей принадлежит родственникам. ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ частично и наложил арест только на часть ценностей.
Что известно о Григории Диденко
В октябре 2020 Григорий Диденко стал депутатом Одесского областного совета от партии "Слуга народа". В марте 2021 года чиновник стал главой областной ячейки фракции, сменив на этом посту нардепа Сергея Колебошина. Также он замешан в ряде скандалов, в том числе и коррупционных. Речь идет и о схеме с вымыванием бюджетных средств через коммунальные предприятия и учреждения, о закупке партии карет скорой помощи, и ремонте бомбоубежищ без конкурса.
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