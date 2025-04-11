Григорий Диденко обвиняется в сокрытие доходов - что нашли у него в сейфе

Григорий Диденко. Фото: сайт партии "Слуга народа"

Председателя Одесского областного совета Григория Диденко подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в декларации доходов. Во время обыска в сейфе чиновника правоохранители нашли немало ценных предметов.

Об этом Новости LIVE узнали из постановления Высшего антикоррупционного суда.

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В чем подозревают

Во время обыска в банковском сейфе, арендованном Григорием Диденко в банке Восток, были обнаружены значительные суммы наличных, а также золото и другие ценности. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования по делу по ч. 2 ст. 366-2 и ст. 368-5 УКУ (незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации) В производстве также фигурируют жена чиновника Юлия и другие его родственники.

Что нашли у Диденко

Всего в сейфе председателя Одесского областного совета нашли:

142 700 долларов и 42 100 евро в мешке с надписью Baby pay please;

еще 60 000 долларов, 8 000 евро, наличные в мешках и пакете из магазина Eva;

золотые украшения с бриллиантами, два слитка желтого металла весом 100 г;

часы Romain Jerome и HUBLOT;

значок народного депутата №31;

папки с копиями приказов о награждении оружием и финансовые записи;

ключ от автомобиля Mercedes.

Прокуратура требовала арестовать все изъятое имущество, однако защита настаивала на том, что часть вещей принадлежит родственникам. ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ частично и наложил арест только на часть ценностей.

Что известно о Григории Диденко

В октябре 2020 Григорий Диденко стал депутатом Одесского областного совета от партии "Слуга народа". В марте 2021 года чиновник стал главой областной ячейки фракции, сменив на этом посту нардепа Сергея Колебошина. Также он замешан в ряде скандалов, в том числе и коррупционных. Речь идет и о схеме с вымыванием бюджетных средств через коммунальные предприятия и учреждения, о закупке партии карет скорой помощи, и ремонте бомбоубежищ без конкурса.

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