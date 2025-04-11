Григорія Діденка звинувачують у приховуванні доходів - що знайшли у нього в сейфі

Григорій Діденко. Фото: сайт партії "Слуга народу"

Голову Одеської обласної ради Григорія Діденка підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до декларації доходів. Під час обшуку в сейфі посадовця правоохоронці знайшли чимало коштовних предметів.

Про це Новини LIVE дізналися з ухвали Вищого антикорупційного суду.

Реклама

Читайте також:

У чому підозрюють

Під час обшуку в банківському сейфі, орендованому Григорієм Діденком у банку Схід, було виявлено значні суми готівки, а також золото та інші цінності. Слідчі заходи проводилися в рамках розслідування у справі за ч. 2 ст. 366-2 та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації). У провадженні також фігурують дружина посадовця Юлія та інші його родичі.

Що знайшли в Діденка

Загалом в сейфі голови Одеської обласної ради знайшли:

142 700 доларів та 42 100 євро у мішку з написом Baby pay please;

ще 60 000 доларів, 8 000 євро, готівка у мішках та пакеті з магазину Eva;

золоті прикраси з діамантами, два зливки жовтого металу вагою 100 г;

годинник Romain Jerome та HUBLOT;

значок народного депутата №31;

папки з копіями наказів про нагородження зброєю та фінансові записи;

ключ від автомобіля Mercedes.

Прокуратура вимагала заарештувати все вилучене майно, проте захист наполягав на тому, що частина речей належить родичам. ВАКС задовольнив клопотання НАБУ частково та наклав арешт лише на частину цінностей.

Що відомо про Григорія Діденка

У жовтні 2020 Григорій Діденко став депутатом Одеської обласної ради від партії "Слуга народу". У березні 2021 року посадовець став головою обласного осередку фракції, змінивши на цій посаді нардепа Сергія Колебошина. Також він замішаний у низці скандалів, у тому числі й корупційних. Йдеться і про схему з вимиванням бюджетних коштів через комунальні підприємства та установи, про закупівлю партії карет швидкої допомоги, та ремонт бомбосховищ без конкурсу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про статки голови Хаджибейського району. А також про декларацію Марата Корольова.